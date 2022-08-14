انتشر منذ صباح اليوم خبر وفاة الممثل اللبناني مكسيم خليل على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فكان مكسيم خليل قد نشر منشورا له على الفيس بوك وشاركه مع متابعيه، وهذا المنشور أثار قلق متابعيه ومحبيه، ومن خلال مقالنا الاتي سوف نضع لكم حقيقة خبر وفاة مكسيم خليل يتصدر صفحات التواصل الاجتماعي، تابعونا.

خبر وفاة مكسيم خليل يتصدر صفحات التواصل الاجتماعي

تصدر خبر وفاة الفنان اللبناني مكسيم خليل رواد التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، بعد أن نشر منشورا له وشارك فيه متابعيه، وكان مكسيم قد نشر المنشور على حسابه الخاص الرسمي على فيس بوك، مما أثار ذلك قلق الجمهور كثيرا، حيث أن خبر وفاته قد لاقى ضجة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء ذلك بعدما نشر تدوينة له عن الحياة والموت حيث نشرها على حسابه الرسمي الخاص به على فيس بوك، حيث قال فيها أعلم جيداً أن هذا القلب يوماً سيتوقف، وسيهزمه الموت في سباقه مع الحياة أعلم جيداً انه لن يبقى من الضحكة سوى صورة ، وارفق صورته مع التدوينة التي نشرها على حسابه فيس بوك

موت مكسيم خليل يصدم المتابعين

اعتبر الفنان السوري بعد موته انه لن يتبقى من المواقف كلها سوى ذكرياته التي تحتوي على ضحكة وبسمة وأحيانا غصة في القلب، واضاف ايضا في التغريدة التي نشرها على حسابه الرسمي الخاص فيس بوك صفحتي ستُقلب كما قُلبت صفحات الأحبة، وأعلم جيداً أن التاريخ سيظلمني، وستُنصفني همساً جدران الأزقة إلى وقتها، لن أعبر بسلام، بل كما وُلِدت، حيث ختم الممثل السوري مكسيم منشوره بالعبارة التالية حيث قال ان النهاية لن تشبه سواها من النهايات وربما تشبهها كنقطة على آخر سطر، حيث ان منشوره الاخير قد حظي بتفاعل كبير جدا بين المتابعين والجماهير المحبة له، حيث انهم قد تمنوا للفنان مكسيم خليل أن يزيد الله في عمره، وتسائلو حول السبب الكامن وراء هذه التدوينة.

إلى هنا اعزائي القراء نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا والذي ذكرنا لكم فيه تفاصيل السؤال المطروح نتمنى أن يكون نال على اعجابكم.