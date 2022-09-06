خبر “يسعد” الاتحاد.. هذا ما حدث فِيْ التدريبات الجماعية

شهدت التدريبات الجماعية الأخيرة، التي خاضها الفريق الأول لكرة القدم، نادي الاتحاد، ظهر اليوم الاثنين، أنباء سعيدة، قبل أيام من مباراة الرائد التي ستقام فِيْ يوم “روشان” السعودي الثالث. ” الدوري.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | “سالم الدوسري يتمرد على الهلال” .. الحَقيْقَة كاملة!

تمكن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو من الانتصار على حساب العدالة (3-0)، قبل أن يتعادل بدون أهداف أمام الاتحاد، فِيْ أول مباراتين لهما فِيْ دوري روشان السعودي، موسم 2023..

خبر الاتحاد “سعيد” .. هذا ما حدث فِيْ تدريبات المجموعة ..

وأوردت صحيفة “الرياضية” فِيْ عددها الورقي صباح اليوم الثلاثاء، أنباء طيبة عَنّْ تشكيل الاتحاد الجماعي.

وسلط الضوء على عودة النجم حمدان الشمراني للمشاركة فِيْ التدريبات الجماعية، بعد أن أزعج جماهِيْر الاتحاد، عَنّْدما عجز عَنّْ إتمام مباراة الإتفاق، بسبب آلام عضلية.

أفادت صحيفة الرياضية أن النجم حمدان الشمراني على وشك المشاركة بشكل طبيعي فِيْ مباراة الاتحاد المقبلة ضد الرائد، عَنّْدما يلتقي الفريقان على استاد الملك عبد الله الجمعة المقبل بمدينة بريدة الرياضية.

يذكر أن الاتحاد يتوقع، بعد إضافة 7 لاعبين جدد إلَّى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، صيف 2022، تحقيق لقبه الأول فِيْ الدوري السعودي منذ 13 عاما.