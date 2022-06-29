“خبز البطاطا”.. هل ينهِيْ أزمة مصر مع استيراد القمح

قال وزير التموين المصري، الدكتور علي المصيلحي، إن وزارته تدرس إدخال “البطاطس” فِيْ مكونات إنتاج الخبز المدعوم لتخفِيْف الضغط على القمح.

وأضاف أن مصر تعاقدت على شراء 180 ألف طن قمح من الهند وهُو أقل مما تم الاتفاق عليه سابقا لكنها تدرس سبل استخراج مزيد من الدقيق من الحبوب واستخدام البطاطس فِيْ صناعة الخبز مع محاولة تقليص الواردات.

واشترت مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح فِيْ العالم، فِيْ السنوات الأخيرة كَمْيات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن الواردات تعطلت بسبب الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

أدت الحرب فِيْ أوكرانيا إلَّى زيادة تكاليف واردات مصر من القمح.

تجري دراسة خلط دقيق القمح مع البطاطا البيضاء. قال مصيلحي “نحن ندرس هذه التكنولوجيا الآن”.

وأضاف الوزير أن ذلك سيوفر نحو 500 ألف طن من القمح المستورد، فضلا عَنّْ استيراد ما بين خمسة إلَّى خمسة ملايين ونصف طن قمح فِيْ العام المالي 2023/2022.

تعتمد مصر بشكل أساسي على واردات القمح لتوفِيْر الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص من أصل 103 مليون نسمة.

وكان مصيلحي قال فِيْ مايو أيار إن مصر التي تسعى لتنويع مصادر وارداتها وافقت على شراء 500 ألف طن قمح من الهند. حظرت الهند صادرات القمح فِيْ نفس الشهر لكنها سمحت بتزويده بدول مثل مصر لأسباب تتعلق باحتياجات الأمن الغذائي.

وقال مصيلحي إن احتياطيات القمح الحالية كافِيْة لنحو ستة أشهر بعد شراء 3.9 مليون طن من المحصول المحلي.

وأضاف أن مصر تدرس سبل الحصول على المزيد من الدقيق من الحبوب، مما سيرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم فِيْ الخبز المدعوم إلَّى 87.5 بالمائة من 82 بالمائة.

وافق البنك الدولي اليوم على تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهُود الأمن الغذائي وتمويل مشتريات القمح، من أجل تعزيز قدرة الحكومة على توفِيْر مخزون آمن.

قِصَّة خبز البطاطس

قال الدكتور عبد المنعم الجندي الأستاذ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وصاحب مشروع إنتاج البطاطس المهجنة لإنتاج الخبز، إن المركز نجح فِيْ إنتاج تراكيب جينية من البطاطس تتميز بخصائصها المميزة. انخفاض نسبة السكر وزيادة المكونات الغذائية المختلفة مع زيادة نسبة المادة الجافة داخل البطاطس فِيْ نفس الوقت. ولسهُولة طحنه وخلطه مع دقيق القمح لإنتاج الخبز، أوضح أنه تم إجراء تجربة لزراعة بطاطس الجنداوي، وهِيْ نوع من البطاطس المعدلة وراثياً، فِيْ محافظة الوادي الجديد، وأعطت إنتاجية عالية بمتوسط ​​قدره 20 طن لكل فدان.

وأضاف الجندي، فِيْ تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن خلط طحن البطاطس بدقيق القمح يساهم فِيْ إنتاج رغيف خبز ذو قيمة غذائية عالية وتكلفة منخفضة، ويتميز بجودة عالية، مشيراً إلَّى أن إنتاج سبق تجربة رغيف خبز من خلط طحن البطاطس مع دقيق الخبز. اضافة 15 طن من دقيق البطاطس المسلوق مع 2 طن دقيق لانتاج خبز بمحافظة الوادى الجديد دون فرق بينه وبين الرغيف المعتاد.

وأشار إلَّى أنه كان يدرس مشروعا لإنتاج الخبز بالبطاطس، وتوصل إلَّى عدد من الأصناف الصالحة للاستخدام مع القمح فِيْ إنتاج الخبز، مشيرا إلَّى أن المشروع يعمل على إدخال البطاطس فِيْ المنطقة. إنتاج الخبز بالقمح، بنسبة 40٪ بطاطس و 60٪ قمح، مما يقلل من الاستهلاك المحلي للقمح، ويوقف الاستيراد من الخارج بمرور الوقت، خلال 3 سنوات على الأكثر.

قال وزير التموين المصري فِيْ وقت سابق إن بلاده بحاجة لاستيراد خمسة ملايين طن من القمح للعام المالي 2022-2023.

وأضاف الوزير أن مصر أضافت البرتغال كدولة منشأ لاستيراد القمح.

بعد إعلان وزير التموين خبز البطاطا الحلوة، تجربة نفذها مخبز تابع لوزارة التموين بمحافظة الوادي الجديد، حيث أنتج صاحب المخبز خبز البطاطا الحلوة.

تزرع مصر نحو 31 ألف فدان سنويًا من البطاطا الحلوة، وتنتج نحو 450 ألف طن سنويًا، بحسب إحصائية وزارة الزراعة لعام 2022.

إلا أن البطاطس محصول صيفِيْ، ما يعَنّْي أننا لا نستطيع الاعتماد عليها طوال العام فِيْ إنتاج الخبز، بحسب مصدر وزارة الزراعة، الذي أضاف أن خصائص البطاطس تتطلب جهداً كبيراً لتناسب الخبز. حيث يحتوي على نسبة عالية من السكر كَمْا يجب غليه قبل وضعه بالدقيق. هذا يزيد من فرص نمو الفطريات فِيْها وقد يسبب مخاطر غذائية.