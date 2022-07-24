خبز المقلاة السائل بدون خميرة ولا عجن

يعتبر خبز العفن السائل من أسهل وأسرع أنواع الخبز التي يمكنك تحضيرها فِيْ المنزل فِيْ أي وقت، حيث لا يحتاج إلى عجن أو تخمير ويتم تحضيره فِيْ دقائق، ويعد الخبز من أهم المكونات الموجودة فِيْ طاولة الخبز. كل الأسر. لذلك تبحث ربات البيوت عن وصفات سهلة وسريعة لعمل الخبز بدلاً من شرائه جاهزاً لضمان نظافة وجودة مكوناته، فنحن نقدمه لكَمْ من خلال موقع ثقافنيوصفة سهلة وسريعة لعمل شرائح خبز سائلة بنجاح، بمكونات بسيطة، وبأقل وقت وجهد، وبخطوات بسيطة للغاية، ومكوناتها قليلة ومتوفرة فِيْ كل منزل.

مكونات الخبز السائل



لتحضير خبز الساندويتش السائل، نحتاج فقط إلى مكونات بسيطة متوفرة فِيْ مطبخك، وسنقدم لك المكونات التالية لصنع الخبز بالمكونات الدقيقة التي تعطي خبزًا طريًا ولذيذًا

3 أكواب دقيق.

3 أكواب ماء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كيف تستعد



يعد خبز السندويتش السائل من أسهل أنواع الخبز التي يمكن تحضيرها بالمنزل بطريقة بسيطة كالتالي

ضعي ثلاثة أكواب من الماء فِيْ وعاء عميق، وفِيْ نفس الكوب الذي استخدمته لمعايرة الماء، ضعي شيئًا فشيئًا ثلاثة أكواب من الدقيق ونصف ملعقة صغيرة من الملح، مع التقليب المستمر بخلاط يدوي، أو ضعي المكونات فِيْه. خلاط. استمر فِيْ التقليب حتى يمتزج الطحين والماء ويصبح الخليط خاليًا من التكتلات، ثم غط الخليط حتى تسخن المقلاة غير اللاصقة. ثم ضعي كَمْية صغيرة من خليط السائل فِيْ المقلاة ولفِيْ المقلاة من جميع الجوانب حتى يتوزع الخليط بالتساوي. ثم اتركيه لبضع ثوان حتى يجف من الأسفل، ثم اقلبه فِيْ الاتجاه الآخر لبضع ثوان، ثم كرر تقليب الخبز عدة مرات مع الضغط عليه بملعقة كبيرة لمساعدته على الارتفاع. عندما يتلون الخبز من كلا الجانبين، نقوم بإزالته من القالب ونستمر فِيْ تسوية باقي العجين بنفس الطريقة. قم بتغطية الخبز حتى لا يجف ويكون جاهزًا للأكل بحشواتك المفضلة. يمكنك تخزين الخبز فِيْ أكياس محكَمْة الإغلاق بعد أن يبرد ثم تخزينه فِيْ الفريزر حتى وقت التقديم.

طريقة عمل الخبز الشامي فِيْ مقلاة

المكونات

نصف كيلو دقيق (3 أكواب ونصف).

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب وربع ماء دافئ للعجن.

كيف تستعد