خبير الطاقة راني الخضري الأحمر مناسب للجيم.. وهكذا تؤثر الألوان على طاقتك

يؤمن البعض بقدرة الطاقة على تغيير مجرى الحياة، وفقًا للخبراء، فهِيْ تتحكَمْ فِيْ قدرات الإنسان، فكلما زادت طاقته الإيجابية، زادت قدرته على العطاء والعمل والإنتاج، فِيْ حين أن الطاقة السلبية يمكن أن تجلب العقلية والذهنية. الامراض العصبية و سوء الحظ.

تؤثر الطاقة بمعَنّْاها العام وتتأثر بكل العوامل التي تحيط بنا، من العبارة التي نكررها والأهداف التي وضعَنّْاها لأنفسنا، مروراً بالألوان وتوزيع الأثاث، إلَّى علاقتنا مع الشركاء وتبادل الأدوار، كل ذلك. منها المؤشرات والمحفزات التي لها تأثير على علوم الطاقة.

تعرض قناة “العرب اليوم” من خلال حلقات متعددة خبيرة الطاقة ومدرب السعادة راني الخضري للحديث عَنّْ مواضيع مختلفة تتعلق بالطاقة الأنثوية والعوامل التي تؤثر عليها وتجعلها أكثر توازناً فِيْ حياتك.

من انعكاس الألوان إلَّى التأثر بمنصات التواصل الاجتماعي، والاستماع إلَّى الموسيقى وعالم الأبراج، والمرور بالطاقة، كلها مواضيع سنلقي الضوء عليها ونقدم النصائح والأسرار التي يمكن أن تفِيْد المرأة للتخلص من المشاعر السلبية . وجذب المزيد من الإيجابية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

سنجيب أيضًا، من خلال خبير الطاقة، على بعض أسئلة المتابعين حول تأثيرات الطاقة فِيْ حياتنا اليومية.

فِيْ حلقتنا الأولى ؛ سنتحدث عَنّْ طاقة بعض الألوان وانعكاساتها على الشخصية وأفضل الأوقات لارتدائها.