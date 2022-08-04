خبير القهوة السعودية موجود في مهرجان تمور بريدة

أطلقت هيئة فنون الطهي مبادرة “عام القهوة السعودية 2022″، في مهرجان تمور بريدة، الذي أقيم خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس، في مركز النخيل ببريدة، “إحدى المدن الإبداعية في مجال الطبخ. الفنون في شبكة المدن الإبداعية لليونسكو “، وينظمها فرع وزارة البيئة والمياه. .

في مركز النخلة، أعدت الهيئة “خبير قهوة”، يقوم خلال تواجده في الزاوية بتحميص وإعداد وتقديم القهوة السعودية لضيوف المهرجان وزواره، فضلاً عن التحدث عن درجات التحميص والوصفات. للقهوة السعودية، لتعريف الزوار بهذا التراث الثقافي التاريخي للمملكة، والعادات والتقاليد التي يقوم عليها. تاريخيا في السعوديين منذ القدم كانت رمزا للكرم وكرم الضيافة والأصالة.

عام القهوة السعودية

يأتي تفعيل مبادرة “عام القهوة السعودية 2022” في إطار الترويج لوجود القهوة السعودية في المنتديات والمهرجانات التي تقام في المملكة خلال هذا العام، للاحتفاء بها كمنتج ثقافي متميز في المملكة، وتأكيداً لها. الارتباط والثقافة بالهوية السعودية، وإبراز تعابير الكرم والضيافة السعودية الأصيلة المرتبطة بالقهوة السعودية وعاداتها الفريدة، فضلاً عن إبراز التنوع الثقافي الكبير للمملكة من خلال تنوع طرق تحضير القهوة السعودية وتقديمها.