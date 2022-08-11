خبير تحكيمي ثنائي الأهلي يستحق الطرد ويوضح مدى صحة إلغاء هدف المصري

وتحدث خبير التحكيم سمير عثمان عن قضايا التحكيم التي حدثت في مباراة الفريق الأولى لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري البورسعيد.

واجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره المصري البورسعيدي، مساء الأربعاء، في الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل، حيث سجل الأهلي هدفي رامي ربيعة من ركلة جزاء وحسام حسن.

وشهدت المباراة هدفا للمصري البورسعيدي في الشوط الثاني عبر أحمد الشيخ لكن الحكم ألغاه بسبب تسلل.

وقال سمير عثمان، متحدثا عبر تحليلات المباريات، إن النادي المصري لا يستحق ركلة جزاء لعدم وجود مصافحة على مدافع الأهلي.

وتابع “كان يجب أن يحصل اللاعب المصري على بطاقة صفراء بعد تدخله مع ميشيسوني”.

وتابع “هناك حالة من اللعب المتهور للاعب المصري علي محمد أشرف لاعب الأهلي، واستحق بطاقة صفراء”.

وعن مقطع مباراة لاعب المصري مع علي لطفي حارس مرمى الأهلي، أكد أن فريق بورسعيد لا يستحق ركلة جزاء، لأن الحارس التقط الكرة قبل وقت الإرساء.

وأوضح “ركلة الجزاء للأهلي صحيحة، وهدف المصري قريب من هدف الأهلي الملغي في مباراة المقاولون، وقرار الإلغاء صحيح لوجود تسلل وتداخل في المباراة”. . “

وختم “ثنائي الأهلي محمد هاني ومحمد فخري استحق الطرد بعد تدخل قوي ضد لاعبي المصري”.