خبير تحكيمي لاعب الجونة يستحق الطرد وركلة جزاء الزمالك صحيحة

وتحدث أحمد الشناوي خبير التحكيم عن القضايا المثيرة للجدل في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد الجونة.

واجه الزمالك نظيره الجونة، في اليوم التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المصري، وحقق أربعة أهداف مقابل واحد.

وقال الشناوي لقناة “أون تايم سبورتس” إن ركلة الجزاء للزمالك كانت صحيحة بعد تدخل خالد قمر بقدمه.

وأوضح أن تدخل لاعب الجونة على الجزيري غير اتجاه قدمه وسقط لكن تقنية الفأرة قدمت زاوية غير واضحة، لذا استغرق الأمر وقتا.

وبشأن هدف الزمالك غير المسموح به، قال إن قرار عدم دخول المرمى صائب بسبب تسلل سيف الدين الجزيري.

وأشار إلى أن الجونة لا يستحق ركلة جزاء، لأن اتصال المثلوثي بمهاجم الجونة لمسة طبيعية.

وأكد أن نور السيد لاعب الجونة استحق البطاقة الحمراء، وليس مجرد إنذار، لتدخله مع لاعب الزمالك.

وختم “قرار طرد الإمام عاشور صائب بعد أن احتفل بهدفه”.