خبير تحكيمي نجم الزمالك يستحق الطرد ويوضح مدى أحقية الأبيض لركلة جزاء

وتحدث خبراء التحكيم سمير عثمان وأحمد الشناوي عن قضايا التحكيم في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

التقى النادي الأهلي نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي.

توج نادي الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي على حساب نظيره.

اتفق سمير عثمان وأحمد الشناوي على أن البطاقات الثمانية التي أخذها الحكم من لاعبي الفريقين جديرة بالاهتمام.

وأشاد الثنائي بجوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك لدعمه التحكيم المصري.

وقال الشناوي إن أحمد فتوح لم يكن مستحقًا للطرد بعد تدخله ضد ياسر إبراهيم، لكنه تلقى تحذيرًا مستحقًا.

اختلف الثنائي على سقوط أحمد سيد زيزو ​​داخل منطقة الجزاء، حيث يعتقد عثمان أنه يستحق تحذيرًا للالتفاف حوله.

بينما يرى الشناوي أنه فقد توازنه ولم يكن يغش في الحصول على ركلة جزاء.

وأكد الثنائي أن الزمالك لا يستحق عقوبة، ومطالبته بيده لا أساس لها.

وأضاف الثنائي “هدف الأهلي صحيح لا يوجد تسلل وتدخل عوض على وليد سليمان خطأ لكن لا يحسب لوجود خطأ في بداية المباراة وهو تسلل ضد حسام”. . حسن.

وختم عثمان قائلاً “يوسف أوباما يستحق إنذاراً ثانياً، والإطاحة به بعد عرقلة وليد سليمان، لأنه هجوم واعد”.