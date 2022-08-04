خبير تحكيمي هدف الأهلي صحيح وفاركو استحق ركلة جزاء

وأكد خبير التحكيم سمير محمود عثمان أن الهدف الذي حكمت عليه تقنية حكم الفيديو المساعد لصالح النادي كان صحيحًا وأن قرار حكم الفيديو المساعد برفض الهدف كان غير صحيح.

وقال عثمان خلال تحليله لقضايا التحكيم عبر قناة “أون تايم سبورتس” “هدف الأهلي ضد فاركو صحيح، والقضية” غير مثيرة للجدل “، ونقاط الفأرة وضعت بطريقة غير صحيحة، وهناك. ليس هناك نية للحكم “.

وأوضح خبير التحكيم أن الكرة الأولى التي طالب لاعبو فاركو باحتسابها من ركلة جزاء، ليس لها شيء لأن يد أيمن أشرف داخل جسده، ولا تصل إلى ركلة جزاء.

وأكد أن فاركو استحق ركلة جزاء ضد أيمن أشرف، لأن يده على هذه الكرة كانت خارج جسده، مشيرا إلى أنها ضربة جزاء صحيحة لم تحسب.

أكد سمير عثمان أن فاركو لديه ركلة جزاء وهي مليون في المائة صحيحة، لأن هناك شد على قميص لاعب فاركو، ثم لمسة يد صريحة على يد أيمن أشرف الذي تكون يده أمام وجهه وهي ليست كذلك. في الوضع الطبيعي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن طرد لاعب فاركو أمر صحيح، مشيدًا بقرار الحكم لأنه كان هناك تهور من جانب لاعب فاركو.

تعادل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي 0-0 مع نظيره فاركو في مسابقات الدوري المصري.

وسيواجه الفريق الكروي الأول النادي الأهلي في المباراة المقبلة يوم الأحد 7 أغسطس.

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد من الإسكندرية في تمام الساعة 9 مساءً على استاد برج العرب في إطار الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 27 مباراة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.