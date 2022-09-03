خبير تحكيمي يجيب.. هل استحق التعاون “هدفِيْن” أمام النصر

سقط الفريق الكروي الأول لنادي النصر فِيْ فخ الهزيمة (1-0) على يد التعاون، فِيْ المباراة التي واجهته على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، فِيْ إطار المباراة. الجولة الثانية من الدوري السعودي “روشن”.

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حقق فريق النصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، فوزه الأول، فِيْ اليوم الأول من دوري “روشن” السعودي، على حساب الوحدة (1-0).

يجيب خبير تحكيم .. هل كان التعاون يستحق “هدفِيْن” فِيْ مواجهة الانتصار

وشهدت مباراة التعاون والنصر سلسلة من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، خاصة فِيْ الوقت المحتسب بدل الضائع بعد 90 دقيقة من اللعب بين الفريقين، حيث ألغى الحكَمْ البيروفِيْ كَيْفَِيْن أورتيجا هدفًا وتنازل عَنّْ آخر.

فِيْ “سعودي سبورت” نستعرض رأي خبير التحكيم سعد الكثيري من القناة الرياضية 24 بخصوص هدفِيْ التعاون ضد النصر وهما

الهدف الأول أيد الكثيري قرار الحكَمْ البيروفِيْ كَيْفَِيْن أورتيجا بإلغاء هدف النجم الكاميروني ليوناردو توامبا، بعد أن “ضرب” لويس جوستافو فِيْ وجهه، حيث أظهرت الكاميرات إصابة قوية فِيْ الوجه للبرازيلي.

– الهدف الثاني سعد الكثيري يرى أن التعاون استحق هذا الهدف، كاشفاً أن سميحان النابت لم يرتكب أي انتهاك فِيْ اتصاله بعبد الإله العمري.

يشار إلَّى أن التعاون يتصدر ترتيب الدوري السعودي “روشن” برصيد 6 نقاط، فِيْما توقف رصيد النصر عَنّْد 3 نقاط فقط.