خبير تحكيمي يحسم الجدل بخصوص هدف الأهلي أمام المقاولون

حسم الحكم الدولي السابق، جهاد جريشة، الجدل الدائر حول صحة الهدف الذي سجله الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نادي المقاولون العرب في المباراة التي واجهوها يوم السبت على ملعب الأخير، في إطار تأجيل الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وقال جهاد جريشة في تصريحات متلفزة إن قرار الحكم برفض هدف الأهلي للتسلل صحيح بالنظر إلى أن رامي ربيعة نجم المارد الأحمر يقف على خط المرمى ويتدخل في المباراة.

وأكد أن هذا القرار هو الأفضل لهذا الموسم.

وانتهت مباراة النادي الأهلي ونظيره المقاولون العرب في بطولة الدوري العام.

وتم التأكيد على أن كريم فؤاد الظهير الأيمن للأهلي لن يخوض مباراة فريقه المقبلة أمام فاركو في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره فاركو يوم الثلاثاء 2 أغسطس الجاري في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2022.

وسيغيب كريم فؤاد عن مباراة الثلاثاء بين الأهلي ونظيره فاركو، بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعد تلقيه الإنذار الثالث في مباراة المقاولون العرب، والتي تقام حاليا ضمن الجولة الـ21 المؤجلة للبطولة.

وكان كريم فؤاد قد تلقى إخطارين قبل مباراة المقاولون العرب اليوم، في مباراتي بيراميدز والجونة، لتأكيد غيابه عن مباراة فاركو المقبلة.