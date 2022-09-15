خبير تحكيمي يعلق على إلغاء “الفار” هدف غريب لصالح النصر ضد الباطن

علق خبير التحكيم سعد الكثيري على إلغاء هدف جناح عبد الرحمن غريب فِيْ مرمى الباطن فِيْ دوري روشان السعودي.

وألغى الحكَمْ التشيلي روبرتو توبار هدف عبد الرحمن غريب بعد الإشارة إلَّى تقنية الفِيْديو التي أشارت إلَّى أن الكرة تركت خط التماس.

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وأكد خبير التحكيم سعد الكثيري، أن رفض هدف مهاجم النصر فِيْ الدقيقة الخامسة كان قرارا صائبا من قبل حكَمْ الفِيْديو، لذلك تركت الكرة خط التماس سليما.

انتهى الشوط الأول من مباراة الباطن والنصر، بتقدم فريق العاصمي بثلاثة أهداف نظيفة على ضيفه الباطن، عبر الثنائي البرازيلي لويس جوستافو وأندرسون تاليسكا والمهاجم سامي الناجي. .

النصر بإشراف المدرب الفرنسي رودي جارسيا يقدم مستوى عال ضد الباطن.

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