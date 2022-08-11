خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن كواليس إلغاء هدف المصري أمام الأهلي

فجّر خبير التحكيم ياسر عبد الرؤوف مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بمشاهد عزوف هدف المصري البورسعيدي ضد الأهلي.

واجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره المصري البورسعيدي، مساء الأربعاء، في الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل، حيث سجل الأهلي هدفي رامي ربيعة من ركلة جزاء وحسام حسن.

وشهدت المباراة هدفا للمصري البورسعيدي في الشوط الثاني عبر أحمد الشيخ لكن الحكم ألغاه بسبب تسلل.

وقال ياسر عبد الرؤوف، في تصريحات تليفزيونية، إن محمود البنا، حكم المباراة، سأل طارق مجدي، حكم الفأرة، ما إذا كان هدف المصري صحيحًا أم لا.

وأوضح أن طارق مجدي أخبره أنه لا يعرف ما إذا كان الهدف صحيحًا أم لا، لأنه لم يكن لديه صورة للهدف، مشيرًا إلى “المدير يقول ليس لدي تسديدة على المرمى”.