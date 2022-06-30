خبير تحكيمي يوضح مدى أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام سموحة

وأوضح خبير الحكم جمال الغندور مدى حق الأهلي في ركلة جزاء في مباراته أمام سموحة الليلة في الدوري المصري الممتاز.

وكان محمود البنا قد منح الأهلي ركلة جزاء لمسة يد على مدافع سموحة لكنه تراجع عن قراره بعد أن عاد لتقنية الفأرة.

وأكد الغندور أن الأهلي لا يستحق ركلة جزاء، وقرار الفأر كان صائبا تماما.

وتابع “لاعب سموحة لم يتدخل بالكرة بيده”.

وأكد أن الأهلي أيضا لم يستحق ركلة جزاء في الشوط الأول خلال المباراة.

وأضاف “احتكاك في مباراتي محمد شريف وطاهر محمد طاهر لا عقوبة فيهما للأهلي”.

وبشأن صحة الهدف الثاني للأهلي قال “الهدف صحيح ولا عائق أمام الهاني سليمان حارس سموحة”.

وخسر الأهلي أمام سموحة بنتيجة 3-2 في مباراتهم الليلة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.