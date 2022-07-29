خبير تحكيمي يوضح مدى أحقية فيوتشر لركلة جزاء وصحة هدف الزمالك

حسم خبير التحكيم سمير عثمان الخلاف حول أهلية أول فريق كرة قدم لنادي المستقبل، للحصول على ركلة جزاء ضد الزمالك، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

فاز الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك على نظيره المستقبلي، في إطار اليوم السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد.

وأكد عثمان، في تصريحات متلفزة عبر أون تايم سبورتس، أن الحكم محمد الحنفي كان ينبغي أن يحذر أحمد فتوح لاعب الزمالك في مباراة المستقبل، بالإضافة إلى حمزة المثلوثي لاعب الحنفي أيضا. .

وأشار إلى أن هدف الزمالك في فوتورو هدف صحيح وليس له تسلل، في حين أن هدف فوتورو الملغي غير صحيح بسبب وجود تسلل، وأن الزمالك ليس لديه ركلة جزاء، وكذلك المستقبل.