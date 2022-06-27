خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ركلة جزاء بيراميدز وأحقيته في ثانية

علق خبير التحكيم سمير عثمان، على قضايا التحكيم الخلافية في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره بيراميدز في كأس مصر.

واجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز، مساء الأحد، في ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية، على استاد القاهرة الدولي.

وتغلب الأهلي على نظيره بيراميدز بهدفين لواحد، ليبلغ نصف نهائي كأس مصر.

وقال سمير عثمان في تحليلات المباراة “بيراميدز لا يستحق ركلة جزاء على تدخل محمد هاني مع عبدالله السعيد”.

وتابع “لا عقوبة أيضا في تدخل رامي ربيعة ضد لاعب بيراميدز”.

وتابع “هناك ركلة جزاء ضد النادي الأهلي لصالح بيراميدز، بتدخل محمد هاني علي فخر الدين بن يوسف في منطقة الجزاء”.

وختم “ركلة جزاء بيراميدز غير صحيحة وكان على الحكم التدخل لأن ربيعة لم يرتكب أي خطأ والكرة منذ البداية كانت خطأ من رمضان صبحي شيد الشناوي”.