خبير تحكيمي يوضح مدى صحة هدف سيراميكا وأحقيته في ركلة جزاء أمام الزمالك

وعلق سمير عثمان خبير التحكيم على القضايا الخلافية التي حدثت في مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا في الدوري.

تغلب الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، الثلاثاء، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وقال سمير عثمان، متحدثا خلال التحليلات، إن فريق سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء لشادي حسين بعد أن غطته الرافعة في الدقيقة 15.

وأوضح أن إبراهيم نور الدين لم يحسبها رغم صحته، مشيرًا إلى أن هدف الزمالك الأول كان صحيحًا ولم يكن هناك تسلل.

وتابع “هدف سيراميكا الأول خطأ، لأنه حدث خطأ من لاعب سيراميكا لصالح الإمام في بداية المباراة.

وخلص إلى أن حكم الفيديو لم يستدع إبراهيم نور الدين لمشاهدته، رغم أنه كان واضحا أن هناك خطأ وهدف غير صحيح.