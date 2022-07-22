خبير تقني لأهالي الأطفال استخدموا يوتيوب كيدز

نصح الخبير الفني عبد الله السباع أولياء أمور الأطفال باستخدام تطبيق YouTube Kids لحماية أطفالهم من الإعلانات والمحتوى الضار على YouTube.

فيديو | الخبير الفني عبد الله الصبا ننصح أولياء الأمور باستخدام تطبيق “YouTube Kids” لحماية أطفالهم من الإعلانات غير اللائقة على YouTube#day_news#الإخبارية pic.twitter.com/C6j5zq6oAu

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 22 يوليو 2022

إعلانات للأطفال

ولفت السباع، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن يوتيوب أصدر قرارا العام الماضي بوقف الدعاية للمحتوى الموجه للأطفال.

يوتيوب كيدز

وأضافت السبا أن يوتيوب أصدر تطبيقًا خاصًا للأطفال يسمى YouTube Kids لا يحتوي على إعلانات إطلاقاً، مشيرةً إلى أن العديد من الإعلانات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة تعتبر غير أخلاقية، ومن ثم يجب على المستخدم إبلاغ موقع يوتيوب بأن هذا الإعلان غير لائق وغير أخلاقي، ولا يكفي تجاهله.