قال الخبير الاقتصادي الروسي المخضرم أوليج فِيْوجن لرويترز إن الاقتصاد الروسي يسير على الطريق الصحيح لتسجيل نمو بنسبة 6٪ فِيْ 2022 قبل أن تتأثر بالعقوبات الغربية.

وأشار فوجين إلَّى أنه “لا توجد كارثة”، حيث إن تأثير العقوبات الشاملة على موسكو بسبب الصراع فِيْ أوكرانيا لا يتجاوز 30٪ إلَّى 40٪، بالنظر إلَّى أن روسيا قد وجدت طرقًا للتغلب على القيود، لكنه حذر من مشاكل خطيرة فِيْ حدث الانخفاض.

“لولا العقوبات، لكان الاقتصاد الروسي قد نما بنسبة 6٪ هذا العام”، هذا ما قاله فوجين، الذي شغل منصب نائب وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي خلال حياته المهنية قبل تقاعده من منصبه فِيْ بورصة موسكو. العام، لرويترز فِيْ مقابلة.

“فِيْ الفترة من يناير إلَّى فبراير، كان المرء يتوقع بداية قوية للغاية. لكن اتضح أن هناك تأثيرًا سلبيًا. وبدلاً من النمو، سجلنا انخفاضًا بنسبة 4٪، وبالتالي فإن العقوبات تؤثر”.

يبذل المسؤولون الروس قصارى جهدهم للإشادة بالقوة الاقتصادية للبلاد فِيْ مواجهة العقوبات. يتوقع الرئيس فلاديمير بوتين أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2٪ فقط هذا العام، وهُو أكثر تفاؤلاً من توقعات وزارة الاقتصاد بانخفاض بنحو 3٪، لكنه تحسن كبير مقارنة بتوقعات البنك الدولي فِيْ أبريل بانهِيْار 11٪.

تضاعف فائض الحساب الجاري لروسيا – الفرق فِيْ القيمة بين الصادرات والواردات – أكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي فِيْ الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 إلَّى مستوى قياسي بلغ 183.1 مليار دولار، وسط ارتفاع الإيرادات بينما خفضت العقوبات الواردات. وانكَمْش الفائض المركزي فِيْ النصف الثاني من العام.

قال فوجين إن التوقعات قاتمة ولا تلوح فِيْ الأفق نهاية للصراع.

وأضاف أن “الأرقام يمكن أن تختلف، لكن النتيجة الرئيسية للعقوبات هِيْ أن عملية النمو الاقتصادي فِيْ روسيا تعطلت منذ عدة سنوات”.

وأضاف “مع ارتفاع عائدات الصادرات، يتلقى الاقتصاد دعماً قوياً للغاية … إذا تم تقييد الصادرات بشدة، فسوف يتسبب ذلك فِيْ أضرار جسيمة، وسنشهد الحلقة التالية من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي”.

بعد فرض أشد العقوبات على روسيا فِيْ التاريخ الحديث، بما فِيْ ذلك عزل بعض بنوكها الكبرى عَنّْ النظام المالي العالمي، تستعد الدول الغربية وحلفاؤها الآن للحد من استخدام النفط والغاز الروسي.

فِيْ غضون ذلك، تجني الصين إيرادات من إمدادات الطاقة الأرخص من روسيا، بينما تبحث موسكو فِيْ الشرق عَنّْ أسواق بديلة.

يتوقع الاندماج أن يشعر ببعض من تأثير العقوبات، لا سيما فِيْ قطاع التكنولوجيا، الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات.

وقال “العالم سيتقدم، لكن روسيا ستستخدم فقط تكنولوجيا من الدرجة الثانية وتنفق موارد ضخمة لإعادة اختراع ما هُو موجود بالفعل فِيْ العالم، لكن لا يمكن استيراده”.