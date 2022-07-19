خبير قانوني ينذر بسيناريو مجنون يقع بالهلال فِيْ ورطة حقيقية

وأشار الخبير القانوني، محمد الدويش، إلَّى أن الهلال وقع فِيْ معضلة حقيقية، قبل حظر التقييد، وضغط الثنائي البرازيلي ماثيوز بيريرا وميشال لعدم العودة.

لا تزال قضية محمد كانو تثير الجدل فِيْ الشارع السعودي، رغم أن غرفة تسوية المنازعات أصدرت قراراتها فِيْ هذا الصدد “بحرمان الهلال من منع تسجيل لاعبين جدد صيف 2022 وشتاء 2023، وإيقاف لاعب لمدة 4 أشهر، والحصول على النصر مقابل 27 مليون ريال “. العربية “.

وسادت حالة جدل كبيرة، بسبب قيام مركز التحكيم الرياضي بتعديل مواد اللائحة، فِيْ سياق تقديم إدارة نادي الهلال طلب إجراءات مؤقتة، من أجل تسجيل الاتفاقات خلال الفترة. عدد الصفقات الصيفِيْة لعام 2022. موسم 2022.

وقال محمد الدويش فِيْ تصريحات متلفزة على برنامج “سبورتس هارفست” الذي تبثه قناة “24 سبورتس” “إذا لم يصدر مركز التحكيم قرارا بوقف العقوبة، وتأكدت العقوبة سواء بعدم إصدارها”. قرار بتأكيده أو الاستمرار فِيْ النظر فِيْه، وبالتالي تنتهِيْ فترة التسجيل ولم يسجل الهلال، فهذه المشكلة خاصة مع ما يشاع بشدة للضغط على الثنائي البرازيلي بعدم العودة “.

وأضاف خبير التحكيم “إذا لم يعود الثنائي بيريرا وميشال إلَّى الهلال، فسيكون موسمًا صعبًا على الأزرق فِيْ المنافسة مع خمسة أجانب لموسم كامل، فِيْ ظل الإيقاف الحالي، خاصة وأن المحلي. لاعب فِيْ الزعيم ينضم للقائمة الخضراء فِيْ المخيمات، سيكون منهكًا وستتأثر النتائج على المستوى المحلي والإقليمي “.