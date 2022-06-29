خبير لـ”العرب اليوم الإخبارية”.. رأس المال المدلل طارد للاستثمار فِيْ الجزائر

حدد خبير جزائري أربعة أسباب وراء عزوف الاستثمار الأجنبي عَنّْ السوق الجزائرية خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور علاء خلوط، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم نيوز”، أن قانون الاستثمار الجديد فِيْ الجزائر “سد الثغرات وأعطى ضمانات كبيرة”، لكنه اعتبر فِيْ المقابل أن هذا لا تزال غير كافِيْة وتتطلب تحرير الاقتصاد.

فِيْ نهاية العام الماضي، كشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فِيْ الجزائر “لا يتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا”، معظمه فِيْ قطاع النفط.

رقم يرى الخبراء أنه ضعيف للغاية مقارنة بالإمكانيات الكبيرة التي يوفرها السوق الجزائري للمستثمرين فِيْ مختلف المجالات.

هذه هِيْ القراءة التي اعترف بها بن عبد الرحمن، عَنّْدما عبر عَنّْ دهشته من تدني حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وقال إنه “من غير المعقول أن تتوافر الجزائر بموقعها ومواردها الطبيعية ومزاياها التنافسية فِيْ لم يتجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فِيْه 1.3 مليار دولار فِيْ السنة، معظمه فِيْ قطاع المحروقات، وهُو رقم بعيد، ويكاد يكون معدوماً مقارنة بالدول التي ليس لديها مقومات و القدرات التي تمتلكها الجزائر.

العاصمة “الفاسدة”

ولخص الخبير الاقتصادي د. علاوة خلوط أسباب تراجع الاستثمارات الأجنبية فِيْ الجزائر خاصة خلال العقد الماضي فِيْ 4 أسباب رئيسية رغم أنها سوق واعدة وتوصف بـ “السوق البكر”.

وقال فِيْ حديث لـ “العرب اليوم نيوز”، إن “رأس المال الأجنبي أصبح فاسداً ولم يعد كَمْا كان يذهب إلَّى أي مكان، فهُو يبحث عَنّْ الظروف التي تساعده، وكل الدول تبحث عَنّْ استثمارات ومنح. إنها نفس الامتيازات “.

واعتبر أن “الاستثمار الأجنبي أصبح اليوم بديلا عَنّْ المديونية التي طرحت مشاكل كبيرة، حيث أن هذا الاستثمار يخلق فرص عمل ويعطي التكنولوجيا ومزايا كثيرة”.

وبخصوص الجزائر، قال الخبير الاقتصادي “الاستثمار الأجنبي لا يتجاوز 1.3 مليار دولار، ومعظمه يذهب إلَّى قطاع المحروقات”.

واعتبر أن “أكبر مشكلة استثمارية فِيْ الجزائر هِيْ عدم الاستقرار الاقتصادي، لأنه عَنّْدما تكون الأوضاع الاقتصادية حوالي 60٪ مستقرة، فإنها تحفز المستثمرين، بالإضافة إلَّى تضخم الأسعار والقرارات التي تحكَمْ الاقتصاد الجزائري لم تكن مستقرة”.

البيروقراطية

أما السبب الثاني الذي طرحه الأكاديمي المتخصص فِيْ الاقتصاد فهُو “المعوقات التي تضعها الجهات الإدارية المشرفة على التوجيه، وهذا ما يمكن أن نسميه الإدارة الإدارية لشؤون الدولة”.

واعتبرها “مشكلة كبيرة لم تخلق مناخا استثماريا ملائما حيث المنافسة والبيروقراطية ما زالت تدمر كل المبادرات”.

أما السبب الثالث فهناك أمثلة من المستثمرين المحليين قالوا إنهم “رفضوا الاستثمار فِيْ الجزائر لأنهم وجدوا أمامهم عقبات إدارية وبيروقراطية”.

أما السبب الرابع الذي كشف عَنّْه الدكتور اللوح خلوت فهُو الجهاز المصرفِيْ، وقال إن “النظام المصرفِيْ متخلف للغاية، وهُو ما يتسبب فِيْ مواجهة المستثمر لمشاكل كبيرة فِيْ طلب القروض وغيرها”.

وشدد على أن “هناك العديد من العوامل التي أدت إلَّى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية فِيْ الجزائر، على الرغم من إمكاناتها الكبيرة ووفرة العمالة وإمكانات الربح الكبيرة، مما جعل الجزائر (خلال الفترة السابقة) دولة غير مرغوب فِيْها للمستثمرين الأجانب. . “

التحرير الاقتصادي

وحذر الخبير الاقتصادي من أهمية قانون الاستثمار الجديد، وأشار إلَّى أن الحكومة الجزائرية “حاولت معالجة عدم الاستقرار القانوني فِيْ إطار قانوني، وهذا إصلاح لقانون الاستثمار القديم”.

لكنه اعتبر أن المشكلة الرئيسية “فِيْ اعتقاده” هِيْ أن “الإصلاح يجب أن يشمل إصلاحا اقتصاديا شاملا حتى يسير الاقتصاد بسلاسة وحرية وينهِيْ دور الإدارة وسيطرتها على توجيه الاقتصاد، وهذا هُو الاستثمار. مناخ.”

وتابع “هذا لا يكفِيْ إذا لم يتبعه إصلاحات عميقة تشمل شكل تسيير الاقتصاد الوطني، وهذا يتطلب الدخول فِيْ مرحلة أخرى وهِيْ تحرير الاقتصاد من خلال تحرير المبادرات الفردية وإتاحة الفرص الحقيقية. رجال الأعمال وتحرير الجهاز المصرفِيْ وهُو أهم شيء وتحرير الاقتصاد أكبر عقبة “. أمام أي مستثمر.