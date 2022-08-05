خبير لوائح يصدم طارق حامد

طارق حامد

كشف الخبير السعودي في القانون والتشريع أحمد الأمير أن إدارة نادي النصر برئاسة مصلى المعمر قد رفعت قرارات لجنة المحترفين السعودية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وأكد الأمير أنه يتوقع إيقاف اتحاد جدة لفترتين على الفور، ابتداء من الصيف الحالي، وليس من سوق الشتاء، بسبب تفاوضه مع حمدالله، رغم استمرار عقد اللاعب المغربي مع النصر.

أعلنت لجنة شروط واحتراف اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حرمان الاتحاد من العقود في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكذلك حبس حمدالله 4 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.

هذا الصيف، تمكن الاتحاد من إبرام 3 صفقات صيفية، بينها أحمد الشراحيلي وزكريا هوساوي، بالإضافة إلى توقيع أجنبي واحد، المصري طارق حامد، بصفقة انتقال مجانية.