خبير لوائح يفجر مفاجأة عن إيقاف كهربا

أطلق محمد بيومي، الخبير في اللوائح الرياضية، مفاجأة بشأن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، أول لاعب في فريق الأهلي لكرة القدم.

وأوضح بيومي أن الأهلي سيخسر محمود كهربا، بسبب عدم دفع الغرامة، مستشهدا بما عانى منه الزمالك من توقف التسجيل رغم دفع الغرامة لأكاديمية الكاميرون.

وأوضح أنه في حال فسخ الأهلي عقد الكهرباء، فسيتبع ذلك أن على الأحمر دفع قيمة المدة المتبقية في عقده.

ولفت إلى أنه في حالة عدم دفع الغرامة، سيتم إيقاف محمود كهربا إلى أجل غير مسمى، وأكد أن الأهلي ملزم بدفع الغرامة حتى لو لم يتم الإعلان عنها.

وأكدت أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وظفت كهربا رغم علمها بالعقوبات المقررة بحقه.