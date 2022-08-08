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خبير موارد بشرية يوجه نصائح للخريجين قبل دخول سوق العمل

كتب newsaفي آخر تحديث

استعرض خبير التنمية والموارد البشرية هشام بن علي أبرز الصعوبات التي يواجهها خريجو الجامعات في سوق العمل.

دائرة الواقع

وقال بن علي في حديث لراديو الرياض اليوم الاثنين على الخريجين أن يضعوا أنفسهم في دائرة الواقع لأن الوظائف في بعض الأحيان لا تناسب طموحاتهم، وتابع لدينا عدد من البطالة، وعلى كل خريج أن يفكر بإيجابية لأن جميع الخريجين لا يستطيعون العمل في المهنة التي درسوها أو في المنصب الذي يريدونه، على الأقل في السنوات الخمس الأولى من حياتهم المهنية.

احصل على الخبره

كما نصح الخريجين باكتساب الخبرة في المجال الذي يعملون فيه، والتركيز على تحقيق دخل مادي يغطي متطلباتهم واحتياجاتهم ومصروفاتهم اليومية، حيث لا تتوافر هذه الاحتياجات اليومية دون راتب يتقاضاه الشاب في البداية. من عملك، طالما أظهرت مثابرة في بداية عملك.