ختام استثنائي لفعاليات منتدى الأعمال الإماراتي البلغاري فِيْ أبوظبي

اختتم منتدى الأعمال الإماراتي البلغاري، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فعالياته التي أقيمت فِيْ أبوظبي.

وسلط المنتدى الضوء على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتطوير أطر جديدة للتوجهات الاستراتيجية التي تؤسس المزيد من الشراكات الاقتصادية من خلال تحفِيْز الاستثمارات فِيْ عدد من القطاعات الحيوية.

حضر المنتدى رومين راديف رئيس جمهُورية بلغاريا. ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية وعدد من الوزراء والمسؤولين الإماراتيين وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

ركيزة الاستقرار فِيْ المنطقة

أعرب رئيس جمهُورية بلغاريا، رومين راديف، عَنّْ سعادته بزيارة الإمارات باعتبارها ركيزة استقرار فِيْ المنطقة، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الإمارات، وإتاحة فرص التعاون الاقتصادي فِيْ عدد من القطاعات بما فِيْ ذلك الطاقة.، التجارة، الاستثمار، التقنيات الرقمية والخضراء. والحلول الذكية والزراعة والدفاع والتعليم وقطاعات أخرى.

كَمْا أكد حرص بلاده على دفع نمو العلاقات التجارية مع الإمارات إلَّى مستويات متقدمة نظرا لما تتمتع به من مقومات وأهمها موقعها الاستراتيجي الذي يمثل نافذة للوصول إلَّى السوق الأوروبية وعلاقاتها المتميزة معها. مختلف دول العالم، ووجود قوى عاملة مؤهلة.

شراكة قوية

وأشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية فِيْ كلمته خلال المنتدى إلَّى التقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية البلغارية فِيْ كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافِيْة والتجارية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2022. إلَّى 121 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 40٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبزيادة 10٪ مقارنة بعام 2022، حيث تعد بلغاريا حاليًا واحدة من أكبر 25 شريكًا تجاريًا لدولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ القارة الأوروبية.

وأضاف “الإمارات العربية المتحدة هِيْ ثاني أكبر شريك تجاري لبلغاريا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذت على أكثر من 25٪ من تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي فِيْ عام 2022. وتضع سياسة التعاون الخارجي التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة عالية. الأولوية فِيْ تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف الدول، حيث يتزامن العالم مع متابعة أجندة الإصلاح الحكومي لتسريع النمو الاقتصادي ودعم استدامته فِيْ المستقبل، كَمْا نعمل على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع الشركاء العالميين الرئيسيين. ”

إنه يتماشى مع جهُود دولة الإمارات العربية المتحدة

من جهته قال عبدالله محمد المزروعي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال كلمته الافتتاحية فِيْ المنتدى “يأتي هذا الملتقى تماشياً مع جهُود دولة الإمارات وحرصها المستمر على تعزيز شراكاتها الاقتصادية. مع بلغاريا. يمثل المنتدى فرصة للعمل معًا لتعزيز التعاون وفتح الآفاق.قنوات للحوار للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق فِيْ عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما التكنولوجيا المالية والبناء والتشييد والدفاع والمعلومات و صناعة وتكنولوجيا الاتصالات بما يخدم التطلعات التنموية المشتركة للبلدين، والاستفادة من إمكانات هذه القطاعات فِيْ دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وأشار إلَّى أهمية الشراكة طويلة الأمد بين البلدين منذ عام 1991 والتقدم فِيْ العلاقات على كافة المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافِيْة خلال السنوات الماضية، حيث زاد حجم المنتجات المستوردة من جمهُورية بلغاريا إلَّى الإمارات. من 37.4 مليون دولار إلَّى 132.1 مليون دولار. ارتفع إجمالي الصادرات غير النفطية من الإمارات إلَّى بلغاريا من 9.1 مليون دولار إلَّى 17.9 مليون دولار بين عامي 2010 و 2022، وهُو ما يعكس جهُود دولة الإمارات فِيْ تحقيق التنويع الاقتصادي وحرص الجانب البلغاري على تقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق هذا الهدف.

ولفت إلَّى أهمية الدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فِيْ تعزيز التعاون الاستراتيجي مع كافة الدول وجذب الاستثمارات والمساهمة فِيْ النمو الاقتصادي، مؤكداً المزايا التنافسية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي والتي جعلتها دولة رائدة. مركز الأعمال العالمي.

فرص الاستثمار

سلط المنتدى الضوء على الفرص والاتجاهات الرئيسية التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين، وبيئة الأعمال الاقتصادية النشطة والمزدهرة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة التي تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يحتوي على جميع مقومات الاستدامة، ويستند إلَّى أكثر التشريعات والأكثر فاعلية ومرونة. النظام القانوني فِيْ المنطقة.

وفِيْ ختام الملتقى قدم عدد من المسؤولين من البلدين عروضاً حول أبرز الفرص الاستثمارية فِيْ قطاعات التكنولوجيا المالية والبناء والتشييد والدفاع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة باعتبارها من أكثر القطاعات جذبًا للأجانب. الاستثمار المباشر، فضلا عَنّْ استعراض المشهد الاقتصادي فِيْ كلا البلدين. كَمْا تم تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.