خداع النصر من أجل المال .. دينيلسون يفجرها ويكشف كواليس نارية

أدلى البرازيلي دينيلسون دي أوليفِيْرا أروجو بتصريحات شرسة حول سيناريوهات رحيله عَنّْ بوردو الفرنسي ولعبه فِيْ الدوري السعودي من بوابة نادي النصر.

وسبق أن أجرى دينيلسون تجارب مع النصر وكذلك بالميراس وبوردو، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2010، عَنّْ عمر يناهز 32 عامًا.

وقال دينيلسون فِيْ تصريحات متلفزة نقلها حساب “فِيْفا سبورت” “لعبت مع فريق بوردو فِيْ فرنسا بمستوى رائع، وطلب مني المدرب ريكاردو جوميز فِيْ ذلك الوقت البقاء مع الفريق، خاصة وأن الجماهِيْر اعتبرتني. أسطورة للنادي بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا “.

وتابع نجم الفوز السابق “المدرب ريكاردو جوميز مازال غاضبًا من مغادرتي من بوردو حتى يومنا هذا، لكنني لم أستمع إليه لأن الإدارة عرضت علي عرض تجديد ضعيف براتب متواضع”.

وأضاف دينيلسون “عرض الفوز كان مغريًا للغاية، لقد دفعوا لي 3 أضعاف عقدي مع بوردو، وقد حسبته فِيْ ذهني، خاصة مع الإصابة التي تعرضت لها فِيْ ركبتي، لذلك قررت الرحيل. بوردو “. ، لأنني لن أتمكن من الأداء بالمستوى المطلوب “.

وتابع النجم البرازيلي “ما كان يدور فِيْ خاطري فِيْ ذلك الوقت هُو مشكلة ركبتي، وأخبرني الطبيب بإصابتي، عَنّْدما كنت أقوم بالامتحان”.

وأضاف دينيلسون “كنت أعلم أنه لم يتبق لي سوى القليل من الوقت فِيْ مسيرتي، فلنذهب إلَّى المملكة العربية السعودية لكسب هذا الراتب المرتفع، لذلك قررت مغادرة أوروبا لأنني قلت لنفسي … هل سأكون قادرًا على اللعب فِيْ نفس الوقت المستوى الموسم المقبل … كلا “.

واختتم أسطورة كرة القدم البرازيلية تصريحاته بالقول “ذهبت إلَّى السعودية من أجل المال، ولننظر فِيْ الأمر باكتساب خبرة اللعب فِيْ منطقة جديدة، لاختبار الظروف هناك وكَيْفَ يلعبون”.