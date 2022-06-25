خدمات إرشادية ومكانية بالمسجد الحرام

نفذت وكالة شؤون الإرشاد والإرشاد التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن برامجها خلال موسم الحج برنامج “التوجيه والإرشاد”.

وأوضح مدير دائرة خدمات المطوفين عبد الرحمن العبدلي أن البرنامج يهدف إلى تقديم التوجيه والخدمات المكانية للحجاج باللغتين الفرنسية والأردية من قبل موظفي الدائرة وبمشاركة المستفيدين من المطوفين.

تكثيف الجهود

وأكد العبدلي أن الإدارة كثفت جهودها من خلال موظفيها لاستقبال الحجاج بحزمة من البرامج في مختلف المحاور على مستوى التوجيه والتوجيه والتنظيم.

واختتم حديثه بالقول إن البرامج تتعلق بالمتابعة المستمرة والنشطة من قبل مساعدة الأمين العام لشؤون المرشدات والمرشدات في المسجد الحرام وفي تنفيذ توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام. ومسجد النبي الشيخ د. حج.