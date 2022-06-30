خدمات توعوية وتوجيهِيْة للحجاج على مدار الساعة

تستقبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحجاج وتشرع فِيْ توعيتهم بدينهم وطقوسهم من خلال تقديم العديد من الخدمات من خلال إداراتها المختلفة.

تقدم الرئاسة العديد من الخدمات التوعوية والتثقيفِيْة خلال موسم حج هذا العام من خلال إصدار مطبوعات بعدة لغات، من خلال مركز التوعية والإرشاد الرقمي، من خلال إدارة هِيْئة المسجد الحرام فِيْ إرشاد الحجاج، وتقديم برامج متنوعة ونوعية فِيْ التوعية والإرشاد. إرشادات مبنية على ترجمة قضايا مشروعة على مدار 24 ساعة من خلال المترجمين وترجمة المحتويات الإرشادية ونشرها على المواقع الإلكترونية الرسمية لرئاسة الجمهُورية وترجمة الأقسام والدروس العلمية والإرشادية ومن خلال برنامج “نرشدك بلغتك”، يترجم القضايا القانونية بطريقة مباشرة.

منصات توعوية داخل المسجد الحرام مواد دعائية

40 طوفة فِيْ المسجد الحرام

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد خصصت رئاسة الجمهُورية من خلال الإدارة العامة للطواف والمطوف أكثر من 40 حاجا فِيْ المسجد الحرام ممن لديهم تخصصات فِيْ العلوم الإسلامية يشاركون فِيْ تقديم خدمة الطواف، وتلبية احتياجات الحجاج ومرافقتهم وإرشادهم لأداء مناسكهم وفق الهدى النبوي. إدارة شؤون إرشاد المستفسرين بالارشاد والتوعية وتوجيههم إلَّى البيت الحرام. كَمْا تقوم الرئاسة بتزويد المبحوثين بمناسك الحج وغيرها من الأمور القانونية، وفق المنهج الصحيح، وخدماتها من خلال توزيع المشايخ فِيْ مواقع ومداخل ومخارج بيت الله، للإجابة على تساؤلات أهل البيت. حجاج وزوار المسجد الحرام من خلال 10 مواقع داخل المسجد الحرام، ويوجد 23 كابينة وهاتف و 7 مواقع للإجابة على الاستجواب، يعمل عليها 100 من الشخصيات البارزة والقضاة وأعضاء هِيْئة التدريس بالجامعة على مدار 24 ساعة.

تعمل الخدمات الذكية التابعة لوكالة شئون الإرشاد والتوجيه على روبوت التوجيه الذكي الذي يقوم على إرشاد الحجاج والمعتمرين بكَيْفَِيْة أداء المناسك وإصدار الفتاوى والإجابة على أسئلة زوار المسجد الحرام، مع إمكانية الإضافة بشكل متزامن. الترجمة إلَّى لغات مختلفة.

بينما يهتم قراء الحرمين بتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفِيْن للمسلمين فِيْ جميع أنحاء العالم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال البث من داخل المسجد الحرام للحافظين والراغبين فِيْ تحسين تلاواتهم، بالإضافة إلَّى إلَّى الوعي الرقمي الذي يسهل على الحجاج أداء مناسكهم بكل سهُولة ويسر. وفقًا لتوجيهات الرسول الكريم، فهِيْ عبارة عَنّْ طاولات رقمية بها أجهزة لوحية تفاعلية متوفرة.