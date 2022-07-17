خدمات جمعية المودة تصل لـ ١٥٣٨ أسرة خلال عيد الأضحى

قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك إلى 1،538 أسرة بإجمالي 3،234 خدمة، وذلك بسبب حماس الجمعية لتقديم وتقديم أساسيات الخدمات خلال أيام عيد الأضحى المبارك. العيد. فترة الاضحى للمستحقين وذويهم.

خدمات جمعية مودة

واصلت الجمعية تقديم خدمات شاملة لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة لأطفال الأسر المشتتة في بيئة آمنة وصحية للأطفال وأسرهم. كما واصلت تقديم خدمات الحماية من العنف الأسري بالتدخل لحل الأزمات.

وأشار رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل السمنودي، إلى أن عدد الأسر التي قدمت لها خدمات الرؤية والزيارة بلغ 1،322 أسرة، وبلغ إجمالي الخدمات 2،590 خدمة، والتي أضافت 30 استشارة خلال عيد الأضحى. الفترة، والإعداد النفسي والخدمات للأطفال، والتي بدورها بلغت 49 خدمة.

مركز حماية الأسرة

وبلغ عدد الشكاوى في مركز حماية الأسرة 216 شكوى، تم إغلاقها بنسبة 92٪، وبلغ عدد الاهتمام 644 خدمة مقدمة للمستفيدين من خلال المركز.

وأشار السمنودي إلى أن أكثر من 531 ألف أسرة استفادت من خدمات الجمعية على مدار 19 عامًا من خلال مبادراتها التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة الأسرية من خلال نظام مبتكر ومتكامل من الحلول النوعية والاستباقية التي تقوم الأسرة بمسؤولياتها. من خلال بناء القدرات وحل النزاعات والحماية والإرشاد والتوعية، وبالتالي تصبح الجمعية نموذجًا ملهمًا في بناء نظام للحلول الأسرية المستدامة والمؤثرة في المجتمع.

سامانودي