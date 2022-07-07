خدمات متنوعة وتسجيلات عديدة في مصحف الحرمين

قدمت وكالة التكنولوجيا والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي تطبيق (القرآن الكريم)، ويظهر التطبيق نسخة عالية الدقة من النسخة المعتمدة (لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة) برواية حفص. عاصم.

شرح ذلك نائب الرئيس للشؤون الفنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام بن محمد مقدامي.

ميزات التطبيق

التلاوات

تطبيق (القرآن الكريم) يحتوي على تلاوات قرآنية كاملة من القرآن الكريم لأئمة الحرمين الحاليين والسابقين، وتسجيلات الحرمين الشريفين لصلاة التراويح للمسجد الحرام ومسجد الحرمين. النبي لعام (1444 هـ)، ويتطلع التطبيق إلى إضافة تسجيلات التراويح للسنوات القليلة الماضية في التحديثات القادمة.

تطبيق (القرآن الكريم) يحتوي على تلاوات قرآنية كاملة من القرآن الكريم لأئمة الحرمين الحاليين والسابقين، وتسجيلات الحرمين الشريفين لصلاة التراويح للمسجد الحرام ومسجد الحرمين. النبي لعام (1444 هـ)، ويتطلع التطبيق إلى إضافة تسجيلات التراويح للسنوات القليلة الماضية في التحديثات القادمة.

تفسير القرآن

يحتوي على التفسير السهل الذي يمكن ته بالكامل أو على مستوى السورة أو الآية، ويميز الآية في التفسير بالرسم واللون والإشارة إلى رقمها.

بحث

محرك بحث دقيق عن كلمات القرآن الكريم وتركيباته، بسرعة ودقة عاليتين على مستوى الكلمة أو الجملة، ومحرك البحث يتجاهل الأخطاء الإملائية الشائعة مثل الهمزة، الحاء، المقيد وغيرها. ويحفظ كلمات البحث السابقة لسهولة الرجوع إليها في أي وقت لاحق.

فِهرِس

تم تصميم فهرس القرآن الكريم ليسهل على المستخدم التنقل داخل القرآن، إما عن طريق الأجزاء أو بأسماء السور أو رقم الصفحة.

الفواصل والمفضلة

يتميز (مصحف الحرمين) بميزة توقف العلامة (الفاصلات) على مستوى الصفحة. ووظيفة تحديد الآيات المفضلة على مستوى الآيات. وتها على شاشة واحدة لسهولة الرجوع إليها في أي وقت.

القراءة الليلية

يدعم التطبيق وضع القراءة الليلية الذي يساعد على إراحة عينيك خاصة في الأماكن المظلمة.

تقاسم الآيات

تتيح خدمة مشاركة آيات قرآنية سواء على مستوى صفحة كاملة أو آية معينة ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

يعمل فريق الترجمة على ترجمة شاشات التطبيق لمختلف لغات العالم ومنها أربع لغات بالإضافة إلى اللغة العربية (الإنجليزية – الفرنسية – الإسبانية – الإندونيسية).

وأشار مكادمي إلى أن التطبيق يعمل تحت إشراف فريق عمل متخصص بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبإشراف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. المسجد النبوي الشيخ د. خاصة فيما يتعلق بنظام التطبيق الإلكتروني، أن الرئاسة العامة قدمت تطبيقات متنوعة تسهل على ضيوف الله والعاملين في خدمته.

لتنزيل التطبيق الرجاء الضغط على الرابط هنا.