خدمات مميزة لقاصدات المسجد الحرام في يوم الجمعة

سعت الوكالة المساعدة لشؤون الإرشاد والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام إلى بذل المزيد من الجهود وتقديم أفضل وأفضل الخدمات للمرأة لزائرات المسجد الحرام، خاصة يوم الجمعة، حيث استفادت من كل ذلك. القدرات البشرية والفنية لتحسين نظام الخدمة من الناحية الإرشادية والإرشادية والإنسانية لهم.

خدمات مميزة لحاجات المسجد الحرام

تقدم موظفات دائرة الإرشاد والإرشاد العديد من الخدمات المتميزة لزوار المسجد الحرام، ومنها خدمة تذكير المرأة بالوضوء وتصحيح جميع أنواع الصلوات (مثل صلاة الجنازة، والكسوف، وصلاة الخسوف). العيد والمطر) – تذكر النساء اللواتي يذهبن ليالي الجمعة ونهاره بفضله والاستفادة من ساعاتهم في عباداتهم – وكذلك خدمة إنهاء الملاحظات التي تصدرها الجهات – وأيضًا من الخدمات المقدمة هي تفعيل العدادات التي تستخدم لتوزيع المصاحف والكتب والنشرات.

كما تم تفعيل البرامج والمبادرات التي تقدمها الإدارة لزيارات النساء وتصور الباركود المخصص لإصدارات الرئاسة، وكذلك خدمة التوجيه المكاني للاستشارات من خلال زيارة النساء حول المواقع داخل وخارج الحرم الشريف، بالإضافة إلى ذلك. لتنشيط التكنولوجيا. والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي مثل الروبوت الذكي للمنشورات الرئاسية والتقرير الاستشاري الذي يجيب على أسئلة الوجهات واستفساراتها بعدة لغات.

تأهيل موظفي الهيئة

أما بالنسبة لموظفي الهيئة، فقد قامت وكالة شؤون الإرشاد والإرشاد النسائي بتدريب وتأهيل ضابطات لاستقبال الوفود النسائية في المصليات والكاونترات المنتشرة في أروقة المسجد الحرام. بعض الملاحظات الشرعية مع تبنيهم أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلام الطيب والوداعة والدعوة الحسنة وتوزيع الباركود لتلك النواهي.

الأشخاص ذوو الإعاقة هم الأكثر

وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة لها أكبر مشاركة من الناحية الإنسانية يهتم موظفو الوحدة بتقديم خدمات متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الفئات الفكرية والسمعية والبصرية والحركية. وتوفير العصا البيضاء وطريقة برايل القرآن الكريم ورقيًا وإلكترونيًا للمكفوفين.

وكذلك تقديم البرامج العلمية والتوعوية وترجمة خطبة الجمعة إلى لغة الإشارة من خلال منسق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الخدمات النسائية المقدمة للحجاج تعكس الصورة المشرقة والمشرفة لاهتمام القيادات المسؤولة عن الحرمين الشريفين وحجاجهم، وتساعد على إبراز الرعاية الكبيرة التي يقدمونها لضيوف بيت الله الحرام. الرحمن الرحيم والمقدسات الإسلامية، وكذلك تنفيذ الوكالة النسائية بالمسجد الحرام، توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بتاريخ ضرورة تحسين نظام الخدمات النسائية المقدمة للمرأة وإيصال الرسالة المباركة للحرمين الشريفين للعالمين وفق الرؤية السامية للمملكة 2030.