خدمات منصة مصر الرقمية 2022.. الرَابِطْ وخطوات التسجيل

يسعى العديد من الأفراد فِيْ مصر لمعرفة التفاصيل الكاملة لمنصة مصر الرقمية، وكَيْفَِيْة التسجيل فِيْ بوابة مصر الرقمية 2022.

تتزايد عمليات البحث بشكل مكثف من خلال محركات البحث على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طبيعة الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية وكَيْفَ يمكن الاستفادة منها.

رَابِطْ منصة مصر الرقمية

يمكنك التسجيل فِيْ منصة مصر الرقمية عبر هذا الرَابِطْ ()

يعرّف موقع المنصة الرقمية المصرية المنصة على أنها بوابة الخدمات الحكومية التي تقدم خدمات الحكومة الرقمية بطريقة سهلة وشخصية وحديثة، من خلال التحول الرقمي للبنية التحتية للمعلومات فِيْ مصر.

وذكر الموقع أن التطبيق يمكن تنزيله باسم الخدمات الرقمية واستخدامه على أجهزة أندرويد فِيْ الوقت الحاضر و iPhone فِيْ المستقبل القريب، وتسجيل الدخول باستخدام رقمك الوطني ورقم هاتفك المحمول، والذي يجب أن يكون مسجلاً باسمك.

خدمات المنصة الرقمية فِيْ مصر

توفر منصة مصر الرقمية العديد من الخدمات من خلال التسجيل بها، وتشمل هذه الخدمات التوثيق – التسجيل العقاري – التموين – الضرائب العقارية – خدمات القضايا – المحاكَمْ – السجل التجاري – الأحوال المدنية – التأمين الاجتماعي – رخصتي – المركبات الخاصة بي.

خطوات التسجيل فِيْ منصة مصر الرقمية

خصصت بوابة مصر الرقمية قسما لتلقي أهم الأسئلة الشائعة التي تدور فِيْ ذهن المواطن المصري والرد عليها فِيْ أسرع وقت ممكن، من خلال الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية، وإليكَمْ التفاصيل على النحو التالي

1- فِيْ البداية، لكي تتمكن من التسجيل على رَابِطْ بوابة مصر الرقمية 2022، يجب عليك تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني، وهُو كالتالي ()

2- ثم اضغط على أيقونة إنشاء حساب للتسجيل فِيْ بوابة مصر الرقمية 2022 من خلال هذا الرَابِطْ الإلكتروني، اضغط هنا باستخدام رقمك القومي ورقم هاتفك.

3- أدخل رقم المصنع أسفل البطاقة.

4- ستظهر لك قائمة لكتابة رقم هاتفك والرقم الوطني، ومن خلال تلك البيانات ستصلك رسالة على هاتفك تحمل رمزًا مكونًا من 6 أرقام.

5- يجب عليك كتابة كلمة مرور جديدة، وإعادة كتابة نفس كلمة المرور، ثم كتابة عَنّْوان بريدك الإلكتروني أو بريدك الإلكتروني.

باتباع هذه الخطوات، سيكون لديك حساب على منصة مصر الرقمية وتستفِيْد من الخدمات التي تقدمها تلك المنصة.