خدمات مهمة في ركن المستهلكين بالغذاء والدواء

كشفت هيئة الغذاء والدواء عن مزايا وخدمات الصفحة التفاعلية ركن المستهلك، حيث يتم جمع المواد والخدمات التوعوية لتعزيز الصحة العامة.

خدمة الزبائن

وقالت هيئة الغذاء والدواء في إنفوجرافيك على حسابها على تويتر، إن ركن المستهلك عبارة عن صفحة إلكترونية تقدم مواد توعوية للناس والمتخصصين في مختلف مجالات عمل هيئة الغذاء والدواء.

وأوضح أن الصفحة تتيح الوصول إلى مواضيع تفاعلية بأشكال مختلفة قابلة للطباعة ومقالات وأدلة تعليمية وحساب السعرات الحرارية والاستماع إلى المدونات الصوتية للأغذية والأدوية وحاسبة جرعة الباراسيتامول وركن للأطفال.

خدمة طلبك

خدمة “طلبك” هي طلب عبر البريد الإلكتروني لمنتجات وخدمات التوعية العامة، بما في ذلك