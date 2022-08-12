خدمات نسائية ميدانية لخدمة قاصدات بيت الله الحرام بصلاة الجمعة

استفادت وكالة شؤون المرأة بالمسجد الحرام ممثلة بالوكالة المساعدة لشؤون المرأة بجهودها وإمكانياتها البشرية والميكانيكية لاستقبال السيدات الزائرات بالمسجد الحرام يوم الجمعة لتنفيذ الخطط الميدانية التشغيلية والإشراف على نظام الخدمة. المقدمة لزائرات المسجد الحرام.

سعت الوكالة المعاونة لخدمات المرأة والشؤون الميدانية إلى تحقيق أعلى معايير الجودة لأكثر من (267) موظفة بالوكالة المساعدة لشؤون الخدمات النسائية (255) يعملون على تنفيذ خطط الإشراف الميداني والبرامج التنفيذية لعمليات التعقيم والتطهير. حماية البيئة. في المسجد الحرام ومرافقه على مدار الساعة، وفق معايير تراعي مستجدات التميز في الخدمة على مستوى العالم وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية (2030).

خدمات مميزة

يقدم جهاز خدمة المرأة وشؤون الدولة العديد من الخدمات المتميزة المتمثلة في استقبال السيدات الزائرات لبيت الله الحرام من خلال البوابات التسع عشرة التي تحيط بالمسجد الحرام والحد من الظواهر السلبية التي تعيق حركة الزائرين داخل وخارج المسجد. المسجد الحرام والساحات الخارجية ومساحة المساء (36) مصلى نسائي داخل وخارج المسجد الحرام، وتجهيز (6) حمامات نسائية و (7) مجمعات.

وفيما يتعلق بخدمات ري مياه زمزم المقدسة، تعمل الوكالة على تجهيز (18) مشربية، و (744) وعاء ماء زمزم، و (4) عربات، و (80) لترًا يوميًا، وتوزيع أكثر من (1500) زجاجة ماء زمزم يوميًا. احتياجات زيارة النساء داخل الأضرحة والنساء وما وراءها.