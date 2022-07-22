خدمات نسائية ومبادرات نوعية في استقبال قاصدات بيت الله الحرام

أكدت نائبة الرئيس العام لشؤون تنمية المرأة بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، استعداد الكوادر النسائية بوكالة شؤون المرأة بالمسجد الحرام لتقديم أفضل الخدمات لزائرات المسجد الحرام. الجامع الكبير. بيت الله.

تستعد وكالة شؤون المرأة بفريق عمل موسع ومستمر لتلبية متطلبات الارتقاء بكافة الخدمات الميدانية للمرأة في المسجد الحرام وفق معايير تراعي آخر مستجدات التميز الخدمي عالمياً، وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية (2030) سقي ماء زمزم المقدس، والمشاركة في غسيل وتعقيم وتطهير المسجد الحرام ومرافقه الخارجية وفق أعلى المعايير الصحية والوقائية، وكذلك الإشراف على مراقبة الدخول والتطهير. عمليات الخروج لقسم الطالبات.

تنظيم مسارات الرحلة وترجمة اللغة

قام ديوان شؤون المرأة بوضع خطط تفصيلية لآلية دخول وخروج المعتمرين وضبط الممرات لضمان انتظام وصول المعتمرين والزائرين إلى الفناء والحج والصلاة. تجهيز، وتقديم العديد من البرامج والمبادرات النوعية لخدمة الموجهات باللغات العالمية خلال موسم العمرة، وذلك لخدمة جميع المصديرات للاستفادة منها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة وبطرق مختلفة.

إرشاد وإرشاد المرأة

تعمل الوكالة مع حزم معدة مسبقًا من الخدمات الإرشادية والإرشادية للسيدات، والتي تشمل الترحيب بالحجاج في المسجد الحرام بترحيب حار وتزويدهم بالهدايا الثمينة مثل القرآن وزجاجات ماء زمزم وغيرها. ماء زمزم بالهدوء والسكينة، بالإضافة إلى سلسلة من البرامج التي تساهم في تحقيق الحجاج والزائرات لمناسكهم وفق أسلوب الدعوة بالحكمة والوعظ الحسن أثناء إقامتهم لطقس وصف الخير والنهي. الخطأ.

الجانب البشري

يحظى الجانب الإنساني من المسجد الحرام “التطوعي” بحضور متميز من خلال الكوادر النسائية على مدار العام، حيث اهتمت وكالة شؤون المرأة بالمسجد الحرام بتوفير المهارات النوعية التطوعية والفرص في عدة مجالات للمشاركة في خدمة الحجاج والزوار. من خلال تقديم العديد من الخدمات التي ركزت على مجالات التطوع والتوجيه الصحي والتوجيه الفضائي والمشاركة في تنظيم الحشود وري زمزم، بالإضافة إلى الترجمة واللغات لحضور أكبر فئة من زوار الحرم الشريف. بالإضافة إلى خدمة البيت لمساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لمطابقة العديد من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية (2030).