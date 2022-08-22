خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها 1444 ، يبحث الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية للتعرف على الطريقة التي تمكنهم من معرفة صلاحية الإقامة برقم الاقامة داخل المملكة ، حيث يرجع البحث عن صلاحية الاقامة لتجنب المخالفات والمسائلة القانونية ، وتعد خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة من الخدمات الإلكترونية المهمة التي تقدمها الحكومة السعودية لجميع الأفراد فيها فيما يتعلق بالمقيمين والوافدين لعرض بيانات ومعلومات بطاقة الإقامة لأي فرد داخل المملكة ، تابعوا معنا .

خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقمها

ضمن قائمة طويلة من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، تقدم الوزارة للأفراد خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها، ومن المعروف أن منصة أبشر الإلكترونية لها النصيب الأكبر في الخدمات المقدمة للأفراد في سياق تسهيل المعاملات الحكومية وتوفير الوقت والجهد، وضمن الرؤية الشاملة طويلة المدى التي وضعتها المملكة من أجل تطوير خدماتها وجعلها أكثر سهولة وأقل مجهودًا.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقمها فقط

يمكننا الاستفسار عن صلاحية الإقامة برقمها فقط باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة الصفحة الرسمية لمنصة أبشر الإلكترونية ““.

انقر فوق علامة التبويب “أبشر للأفراد”.

تسجيل الدخول عن طريق المستخدم في أبشر.

الضغط على خدمة “الجوازات”.

اختر “استفسارات إلكترونية”.

الضغط على “استعلام عن صلاحية الإقامة”.

اكتب رقم الإقامة في الحقل المخصص لذلك.

اكتب الكود المرئي في الحقل المخصص له.

انقر فوق “استفسار”.

ظهور جميع المعلومات المتعلقة بصلاحية الإقامة.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها من خلال وزارة العمل

هناك طرق مختلفة يرغب الأفراد من خلالها في معرفة حالة بطاقة الإقامة وصلاحيتها ومدى صلاحيتها. برقمها عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعروف للأفراد باسمها السابق وزارة العمل.

خطوات الاستعلام عن صلاحية رقم الاقامة عن طريق وزارة العمل

فيما يلي خطوات الاستعلام عن صلاحية تصريح الإقامة برقمه من خلال وزارة العمل

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية ““.

انقر فوق علامة التبويب “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار البوابة الإلكترونية لخدمات العمل.

اضغط على بوابة الأفراد، ثم اضغط على مستخدم جديد.

أدخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق الزر “التالي”.

انظر تاريخ انتهاء الإقامة.

استفسر عن صلاحية تصريح الإقامة برقم الإقامة فقط بدون أبشر

يعتبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط من الخدمات التي يجب أن يعرفها الأفراد المقيمون في المملكة بكل تفاصيلها، وذلك لتجنب الإجراءات العقابية التي تفرضها حكومة المملكة على الأفراد المخالفين للأنظمة. المعمول به في الدولة بما في ذلك الأفراد الذين تنتهي إقامتهم ولا يجددونها، وهنا تبرز أهمية معرفة الخطوات اللازمة لاستكمال الاستفادة من الخدمة للاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها.

استفسر عن صلاحية الإقامة دون الدخول إلى أبشر

هي نفسها خطوات الاستعلام عن هذه الخدمة من خلال وزارة الموارد والتنمية، وفيما يلي الخطوات

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية ““.

اضغط على الخدمات الإلكترونية من الواجهة.

اختيار البوابة الإلكترونية لخدمات العمل.

انقر فوق مستخدم جديد.

اكتب رقم الهوية وحدد تاريخ الميلاد.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

اضغط على زر التالي، ثم انظر إلى تاريخ انتهاء صلاحية تصريح الإقامة.

الاستعلام عن تجديد الإقامة برقم الإقامة

بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها، فإن خدمة الاستعلام عن تجديد الإقامة برقم الإقامة تخص الأفراد الذين تنتهي إقامتهم ويجب عليهم تجديدها، وهو أمر مهم للغاية، و يمكن إتمام الخدمة من خلال أبشر من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى بوابة خدمات العمل “”

انقر فوق خدمات الاستعلام.

بدء خدمة للاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

اختر خدمة تصريح العمل من القائمة المنسدلة.

حدد البحث باستخدام رقم الإقامة.

اكتب رقم الإقامة في الحقل المخصص لذلك.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق زر البحث.

عرض النتيجة للتحقق من تجديد إقامة الوافد.

كيفية التحقق من صلاحية الإقامة

يمكن التحقق من صحة الإقامة عن طريق زيارة موقع أبشر للخدمات الإلكترونية باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة منصة أبشر الإلكترونية “” واختر علامة التبويب “أبشر للأفراد”.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة بتفاصيل حسابك.

اختر خدمة “الجوازات” واختر “الاستفسارات الإلكترونية”.

اضغط على خيار “استعلام عن صلاحية الإقامة”.

اكتب رقم الإقامة والرمز المرئي في الحقول المخصصة.

اضغط على “استفسار” لإظهار جميع المعلومات المتعلقة بصلاحية الإقامة.

شروط تجديد الاقامة في السعودية

تضع الحكومة السعودية الشروط والمتطلبات المتعلقة بتجديد الإقامة للأفراد المقيمين على أراضي المملكة على النحو التالي

دفع رسوم تجديد الإقامة.

دفع غرامة تأخير تجديد الإقامة إن وجدت.

دفع المخالفات المرورية التي تم تسجيلها للعامل إن وجدت.

وجود بصمة وصورة للعامل في نظام الجوازات.

وجود بصمة إصبع وصورة لأفراد الأسرة الذين تجاوزوا الخامسة عشر من العمر.

صلاحية جواز السفر الذي يملكه العامل عند تجديد الإقامة.

حضور العامل عند التجديد على الاراضي السعودية.

عدم تسجيل العامل على أنه غائب عن العمل.

عقوبة التأخير في تجديد الإقامة

في إطار حرصها على حفظ الأمن والنظام والقانون المعمول به في أراضيها، تحرص الحكومة السعودية على فرض العديد من الغرامات الباهظة على الأفراد الذين يخالفون أياً من القوانين المتعلقة بتجديد الإقامة بعد انتهاء مدتها، وفيما يلي الغرامات المفروضة في هذا الصدد

– غرامة 500 ريال لأول مرة.

– غرامة ألف ريال للمرة الثانية.

الإبعاد والترحيل النهائي خارج المملكة للمرة الثالثة.

خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها 1444 ، دائماً ما تؤكد الحكومة السعودية حول متابعة صلاحية الاقامة والالتزام بالشروط والضوابط المتعلق بها ، وتعد صلاحية الاقامة النجاة من التعرض للمخالفات القانونية ، ويمكنك البحث حول ذلك عبر استخدام منصة ابشر الالكترونية .