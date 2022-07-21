خدمة المُوثق تحقق أكثر من مليون عملية 

وقد حققت خدمة التوثيق بوزارة العدل منذ إطلاقها في عام 2017 أكثر من مليون عملية كتابية، وأوضحت الوزارة أن الخدمات المقدمة تراوحت بين إفراغ العقارات والرهون وإصدار الوكالات وحلها وتصحيح الصكوك العقارية والمالية. تجاوز عدد المستفيدين كشخصيات طبيعية واعتبارية أكثر من مليون مستفيد، حيث تم تنفيذ العمليات في 12 منطقة بالمملكة.

الغرض من الخدمة

تهدف خدمة التوثيق إلى تزويد الأفراد والمؤسسات بإمكانية الاستفادة من خدمات الموثقين في أي وقت ومكان بجودة عالية وفي فترة زمنية قصيرة رهن العقار وإفراج الرهن وإفراغ العقار برهنه وتصحيحه. البيانات والأدوات المالية، بما في ذلك إقرار الدين، والإقرار بالدفع أو التنازل عن الديون، والإقرار باستلام المبالغ المالية، من خلال كتاب العدل المعتمدين من وزارة العدل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

رابط الخدمة

يمكن للمستفيد طلب خدمة المصادقة من خلال التطبيق الخاص بخدمة المصادقة المتوفرة على الأجهزة الذكية عبر متاجر Apple و Google Play، أو من خلال الموقع الإلكتروني هنا.

تعتبر خدمة التوثيق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أوكلتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل عملية التوثيق للمستفيدين وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي، منذ الرقم من الخريجين كتاب عدل وكتاب عدل منذ صدور نظام التوثيق وصل إلى 2200 كاتب عدل وموثق عدل موزعين في جميع أنحاء المملكة وهذا يندرج ضمن مبادرات وزارة العدل وبالتعاون مع الشريك الفني وهي شركة استئمانية.