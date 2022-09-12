خدمة تحديث الصكوك من بوابة ناجز، عملت وزارة العدل الواقعة في المملكة العربية السعودية على تقديم مجموعة من الخدمات الالكترونية المتنوعة الذي من خلالها يتم توفير الوقت والجهد على المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن ابرز خدماتها تكون تحديث الصك وهذه الخدمة متوفرة لكل صاحب صك عقاري بتحديث كافة الصكوك القديمة بطريقة الكترونية، ولهذا السبب اصبح اهتمام البعض في التعرف على خدمة تحديث الصكوك من بوابة ناجز.

معلومات عن الصك العقاري

الصك هو عبارة عن ورقة او عقد بإثبات المالية لصاحب هذا الصك ويثبت امتلاكه للعقار المسجل بإسم، ويكون لصاحب الصك الحق في التصرف بما يريده بهذا العقار ساء كان بيعه او استعماله او غيره من الكثير الحقوق الأخرى المتعلقة بالملكية، لذا عملت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على اطلاق حملة الصكوك الالكتروني ويتم تقديمها والعمل بها عبر شبكات الانترنت.

كيفية تحديث الصكوك عبر منصة ناجز الالكترونية 1444

يمكن لكافة الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية والممتلكين للصكوك القديمة تحديثها عبر منصة ناجز الالكترونية، ولتحديث الصك العقاري الخاص بك عليك اتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع وزارة العدل السعودية من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مباشرة .

ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور .

الضغط على ايقونة تسجيل الدخول .

الذهاب الى قسم الخدمات الالكترونية .

النقر على ايقونة العقارات .

اختيار خيار تحديث صك عقاري .

قراءة كافة الشروط والحكام والموافقة عليها.

الضغط على خيار الدخول للخدمة من خلال طريق النفاذ.

ادخال كافة المعلومات الشخصية الخاصة بصاحب العقار .

سيتم ارسال اليك رسالة نصية لرقم الهاتف المسجل في ابشر .

ادخال الرمز المرسل في الخانة المخصصة له .

النقر على ايقونة متابعة .

التوافق مع الشروط .

ادخال البيانات الشخصية الخاصة بصاحب العقار .

ادخال معلومات الصك بشكل كامل .

النقر على خيار حفظ ومتابعة .

التأكيد على المعلومات المدخلة .

الضغط على خيار متابعة ارسال الطلب .

سيتم ارسال اليك طلب الى كتابة العدل .

عليك الانتظار الطلب لغاية قبوله.

شروط تحديث الصكوك من خلال ناجز

عملت وزارة العدل على طرح مجموعة من الشروط الذي يتم من خلالها تحديث الصكوك عبر منصة ناجز الالكترونية، ولتحديث صك العقاري عبر منصة ناجز عليك اتباع الشروط التالية :

يجب على المتقدم ان يكون لديه المعرفة بمعلومات الصك العقاري .

من الضرورة التواصل مع وزارة العدل لاستخراج الصك العقاري.

تأكيد المعلومات الخاصة بالصك وصاحبه .

التعرف على رقم المخطط الخاص بقطعة الأرض المنشأ عليها العقارة المسجلة بالصك العقاري .

خدمة تحديث الصكوك من بوابة ناجز اصبحت واحدة من اكثر الأمور المهمة لدة المقيمين في المملكة العربية السعودية وخصوصاً بعدما تم إقرار وزارة العدل على توفير خدمة تحديث الصكوك عبر منصة ناجز، لذلك قمنا بهذه الطريقة بتوضيح اليكم كيفية تحديث الصكوك عبر منصة ناجز بالإضافة الى شروط التحديث الذي وضحتها وزارة العدل السعودية .