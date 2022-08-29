خدمة تمويل فريدة.. مصرف الإمارات للتنمية يدعم الشركات الصغيرة

أعلن مصرف الإمارات للتنمية عَنّْ خدمة جديدة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التقدم بطلبات تمويل تصل إلَّى 5 ملايين درهم.

من خلال تطبيقه المصرفِيْ الرقمي والحصول على موافقة أو رد خلال خمسة أيام.

تعتبر هذه الخدمة الأولى من نوعها فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدمها بنك الإمارات للتنمية بالشراكة مع منصة التكنولوجيا المالية “خلية النحل” المتخصصة فِيْ التمويل الجماعي، وتمثل علامة فارقة فِيْ خدمات بنك الإمارات للتنمية التي تهدف إلَّى تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلَّى مصادر التمويل ورفع مستويات سهُولة ممارسة الأعمال. الأعمال فِيْ الدولة.

ستكون خدمة التمويل متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الموجودة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعمل فِيْ أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية لبنك الإمارات للتنمية، وهِيْ الصناعة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية، والشركات. الذين يحصلون على تمويل سيستفِيْدون من فترات سداد تصل إلَّى 60 شهرًا.

تضيف الخدمة بُعدًا جديدًا مهمًا لتطبيق الخدمات المصرفِيْة الرقمية لبنك الإمارات للتنمية، المدعوم من شركة التكنولوجيا المالية الرائدة YAP فِيْ الإمارات العربية المتحدة، وتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من تعزيز أعمالها من خلال توفِيْر حساب مصرفِيْ تجاري ورقم IBAN فِيْ غضون 48 ساعة ثم احصل على مجموعة شاملة من الخدمات المصرفِيْة السريعة والآمنة على مدار الساعة.

لا شك أن الوصول السريع إلَّى التمويل هُو أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. من خلال شراكة بنك الإمارات للتنمية مع Beehive، ستوفر خدمة التمويل الفريدة التي نقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وصولاً سريعًا وفعالاً إلَّى أموال تصل إلَّى 5 ملايين درهم من خلال تطبيق الخدمات المصرفِيْة الرقمية لدينا، وسد فجوة فِيْ السوق من خلال تبسيط العملية وجعلها الحصول على تمويل شامل. بحسب أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفِيْذي لبنك الإمارات للتنمية.

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وهِيْ من بين المحركات الإستراتيجية للصناعات فِيْ جميع أنحاء الدولة، وتلعب دورًا رئيسيًا فِيْ ترسيخ مكانة الإمارات كَمْركز استثماري عالمي. ستمكن خدمة التمويل التي يقدمها البنك الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة بشكل كامل فِيْ الأجندة الوطنية للتنويع الاقتصادي.

تمثل الخدمة الجديدة إنجازًا مهمًا لبنك الإمارات للتنمية وتتماشى مع استراتيجية البنك لدعم الشركات الصغيرة العاملة فِيْ القطاعات الصناعية ذات الأولوية الرئيسية والتي لها تأثير تنموي على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

يكرس مصرف الإمارات للتنمية جهُوده لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل المباشر أو غير المباشر، بما فِيْ ذلك برنامج ضمان التمويل المقدم بالشراكة مع تسعة بنوك تجارية، والذي اعتمد أكثر من 332 مليون درهم لتمويل رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة. الشركات بين أبريل 2022 وأبريل 2022، مع استهداف 5 مليارات درهم فِيْ شكل ضمانات ائتمانية بحلول عام 2026 ؛ كَمْا تضمن الحلول الرقمية لبنك الإمارات للتنمية الوصول إلَّى خدمات آمنة وشاملة تدعم عمليات رواد الأعمال وأصحاب الأعمال.