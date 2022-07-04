خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام وإرشادهم بـ 23 لغة

أطلق رئيس مجلس إدارة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس حملة “بلغتك أهلا بك على أرض الواقع” التي تهتم بخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام والإرشاد. بـ 23 لغة، من خلال (100) مرشد موزعة داخل المسجد الحرام على مدار (24 ساعة).

في خدمة الحجاج

وقال السديس إن الحملة تهدف إلى خدمة حجاج الله بمختلف اللغات العالمية التي تساعد الحجاج وتذليل الصعوبات في التحدث بلغاتهم.

وبيّنت أن أسلوب المترجم يتسم بطلاقة، والقدرة على التعبير بلغة واضحة وغير معقدة، والمؤهلات العلمية للمترجم والمعرفة الكاملة باللغة العربية واللغة التي تُترجم إليها، ووفرة المعاني والمفردات اللغوية. للمترجم في كل من لغتي المصدر والهدف.