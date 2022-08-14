خدمة عملاء ياقوت وكيفية الاشتراك في باقات ياقوت ، قد أثار اهتمام الكثير من الأشخاص ممن يقيمون داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على الخدمات التي تقدمها شركة ياقوت وطريقة الاشتراق في الباقات الخاصة بها ، حيث أتاحت هذه الخدمة الحصول على عدد كبير من الخدمات المميزة ، والتي من خلالها يمكن الوصول إلى باقة خاصة ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

حول خدمة ياقوت

من خلال هذه الباقات الخاصة يمكن للعميل الوصول إلى باقة خدمات استثنائية للإنترنت ومكالمات غير محدودة، وطريقة الاشتراك في الخدمة سهلة. والتي تتم عبر شريحة عادية أو شريحة متكاملة أو من خلال جهاز التوجيه، وتتوفر إمكانية تفعيل الحزمة من خلال تحميل التطبيق الرسمي لتلك الخدمات وهو تطبيق ياقوت. يحتاجها العميل اليوم، بالإضافة إلى إمكانية تقديم هذه الهدايا لأشخاص آخرين.

كيفية الاشتراك في خدمة ياقوت

بعد حصول العميل على شريحة SIM الخاصة بخدمات ياقوت، يمكن تفعيل الخدمة من خلال سلسلة من الخطوات الإلكترونية المهمة، والتي جاءت بالترتيب المحدد التالي

نقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بتحميل تطبيق ياقوت الرسمي. حيث يمكن للعميل تنزيل التطبيق لهواتف Android أو هواتف iPhone.

النقر على خيار “اطلب شريحة من الياقوت”.

تحديد مكان السكن الذي سيتم إرسال الشريحة إليه.

أدخل رقم الهاتف المحمول لمقدم الطلب.

حدد الحزمة المناسبة من الحزم المتاحة.

أدخل واكتب البيانات الشخصية المطلوبة، بما في ذلك رقم الهوية وحساب أبشر.

حدد وقت استلام الشريحة.

اختر طريقة الدفع المناسبة، ثم أكمل الدفع.

الحصول على الشريحة واستلامها من المستخدم في الوقت المحدد وبعد ذلك يجب تفعيلها للاستمتاع بخدمات ياقوت.

شروط استخدام شريحة زين من ياقوت

أعلنت شبكة زين عن عدد من الشروط الخاصة التي يجب أن يستوفيها العميل للحصول على خدمة ياقوت والباقات التي تم توفيرها من خلالها. وقد تم الإعلان عن هذه الشروط، ومن أبرزها ما يلي

يجب على العميل الموافقة والالتزام بشروط وأحكام استخدام شريحة زين ياقوت المعتمدة في المملكة.

عبر عن موافقتك على جميع سياسات الخصوصية التي توضحها الشركة في تطبيق ياقوت من زين.

يُطلب من العميل عدم استخدام خدمات ياقوت لأي أغراض تجارية لم يتم الإعلان عنها في شروط الاتفاقية.

لن تكون شركة زين مسؤولة عن أي مسؤولية تتكبدها نتيجة تلف الشريحة الإلكترونية.

لا تلتزم زين بأي إجراءات في حالة فقد العميل للشريحة الإلكترونية أو سرقتها.

يمكن للعميل استبدال الشريحة من خلال خدمات التطبيق إذا لم يكن من الممكن تفعيل العملية.

يُسمح للعميل باستخدام بطاقات الهدايا التي يتم توفيرها من خلال ياقوت زين لشراء منتجات محددة من قبل زين.

كيفية تفعيل شريحة الياقوت

يمكن للعميل تفعيل شريحة ياقوت وفق مجموعة من الخطوات الإلكترونية كذلك دون الحاجة لزيارة أي من مراكز عمل الشركة، وذلك على النحو التالي

افتح تطبيق ياقوت، ثم اضغط على خيار (استمتع بشريحتك الآن).

تصوير الباركود المعروض للشريحة من خلال التطبيق.

أدخل البيانات الشخصية التي تم طلبها.

إبداء الموافقة على شروط الاتفاقية.

أدخل رقم العميل لحساب أبشر.

حدد التطبيقات المفضلة.

تأكد من تنشيط رقاقة الياقوت.

أفضل الباقات في ياقوت SIM 2022

قدمت زين عددًا من الخيارات التي تتوافق مع جميع رغبات وطلبات العملاء للحصول على باقات مناسبة من خلال خدمات ياقوت. من خلال هذه الباقات، وفرت زين إمكانية واسعة للحصول على باقات مكالمات غير محدودة. فضلًا عن إمكانية الوصول إلى استخدام غير محدود للإنترنت بسرعات قياسية، مع اختلاف أسعار هذه الباقات، وتأتي بالترتيب التالي

1X باقة ياقوت

تعتبر الباقة الأولى في سلسلة باقات ياقوت، ويبلغ سعر الباقة (115 ريال سعودي)، وهي قائمة على تقديم عدد من الخدمات المتميزة، وجاءت على النحو التالي

احصل على استخدام يصل إلى (25 جيجا بايت) من بيانات الإنترنت.

احصل على وصول إلى مكالمات غير محدودة.

رسائل نصية غير محدودة.

تأتي الحزمة مع ثلاثة تطبيقات وسائط اجتماعية غير محدودة.

الحصول على الهدايا التي تأتي مع العبوة، والبالغة (2) هدايا يمكن استخدامها أو إهدائها لأحدهما.

استفد من الخدمات التي تدعم تقنية 5G.

يجب استخدام الباقة خلال (30) يوم.

باقة 3X من ياقوت

وهي من الباقات المميزة التي يبلغ سعر الاشتراك فيها حوالي (230 ريال سعودي) وتعتمد على توفير عدد كبير من الميزات وهي كالآتي

احصل على اتصال بالإنترنت بمساحة تصل إلى (95) جيجا بايت من بيانات الإنترنت.

احصل على باقة مكالمات غير محدودة.

احصل على حزمة غير محدودة من الرسائل النصية.

استفد من الاستخدام غير المحدود لتطبيقات الشبكات الاجتماعية.

استفد من الهدايا الأربع التي تأتي مع العبوة، والتي يمكن استخدامها أو إهدائها.

تدعم الحزمة جميع خدمات وتقنيات 5G.

يجب استخدام الباقة خلال (30) يوم.

باقة 5X من ياقوت

تعتبر من الباقات المتميزة، وتبلغ تكلفة الاشتراك بهذه الباقة (460 ريال سعودي)، وتعتمد على تقديم عدد من الميزات منها

الوصول إلى عدد غير محدود من بيانات الإنترنت.

احصل على مكالمات غير محدودة.

توفر الحزمة رسائل نصية غير محدودة.

استفد من الهدايا الخمس التي تأتي مع العبوة، والتي يمكن استخدامها أو إهدائها.

تدعم الحزمة جميع خدمات وتقنيات 5G.

يجب استخدام الباقة خلال (30) يوم.

باقة Netti 1 من ياقوت

وهي من الباقات المميزة والرابعة بالترتيب، وسعر الاشتراك (100 ريال سعودي)، وتقدم عددًا من المزايا منها

الوصول إلى (50) جيجا بايت من بيانات الإنترنت.

تأتي العبوة مع هديتين (2) يمكن استخدامها أو إهدائها.

تدعم الحزمة جميع خدمات وتقنيات 5G.

يجب استخدام الباقة خلال (30) يوم.

باقة Netti 3 من ياقوت

وهي الباقة الخامسة في ترتيب الباقات عبر ياقوت، ويبلغ سعر الاشتراك لهذه الباقة (172.5 ريال سعودي)، وتقدم عددًا من المزايا، على النحو التالي

الوصول إلى (100) جيجابايت من بيانات الإنترنت.

تأتي العبوة مع (4) هدايا يمكن استخدامها أو إهدائها.

تدعم الحزمة جميع خدمات وتقنيات 5G.

يجب استخدام الباقة خلال (30) يوم.

∞ باقة نتي من ياقوت

تعتبر من الباقات الكبيرة، وهي الباقة السادسة في ياقوت، وسعر الاشتراك بهذه الباقة (373.8 ريال سعودي)، وتعتمد على تقديم عدد من الميزات أبرزها

الوصول إلى (غير محدود) جيجا بايت من بيانات الإنترنت.

تأتي العبوة مع (6) هدايا يمكن استخدامها أو إهدائها.

تدعم الحزمة جميع خدمات وتقنيات 5G.

يجب استخدام الباقة خلال (30) يوم.

كيفية شحن باقات ياقوت

يمكن للعميل إعادة شحن باقات ياقوت بعدد كبير من الطرق المميزة والتي تضمن الوصول إلى هذه الباقات بطريقة سريعة وسهلة. فيما يلي أبرز خطوات إعادة الشحن وتفعيل باقات ياقوت

في البداية نفتح تطبيق ياقوت ثم نضغط على (جديد).

تحديد الباقة التي يرغب العميل في تجديدها أو اختيار باقة أخرى.

استكمال إجراءات عملية الدفع بالطريقة التي تناسب العميل.

سيتم تفعيل الباقة تلقائيًا، وسيتم تفعيل جميع خدمات الباقة مباشرة.

رابط الاتصال بخدمة عملاء ياقوت yaqoot.sa

يمكن للعميل في المملكة العربية السعودية التواصل مع زين مباشرة، أو مع خدمات ياقوت مباشرة للحصول على جميع الإجابات عن تلك الخدمة، والتعرف على الباقات المتوفرة وغيرها من الاستفسارات المهمة قبل عملية التفعيل، وذلك من خلال التواصل مع الموقع الرسمي. من خلال صفحة الاتصال بنا والتي يمكن زيارتها مباشرة “.

خدمة عملاء ياقوت وكيفية الاشتراك في باقات ياقوت ، حيث تعتبر خدمة باقات ياقوت من الخدمات المميزة التي يتلقاها المواطن السعودي المشترك في شبكة اتصالات زين السعودية ، وتعرفنا على أحدث الباقات المتوفرة عبر خدمة عملاء ياقوت .