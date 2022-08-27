خدمة كفالة يتيم منصة احسان وطريقة تقديم التبرعات ، تعتبر منصة احسان إحدى المنصات العاملة في الجانب الخيري وتقديم المساعدات وهي من أحدث البرامج الخيرية داخل المملكة العربية السعودية ، ودئاماً تبحث المنصة بشتى الطرق على تقدم الدعم والمساندة للأسر الفقيرة والأسر المحتاجة، وياتي الهدف لإنشاء المنصة على تقوية أواصر المحبة والمودة بين الناس ، ويتم ذلك عن طريق جمع التبرعات وتقديمها للأيتام والمحتاجين، تابعوا معنا .

رعاية منصة اليتيم إحسان

أعلنت منصة إحسان الخيرية عن مشروع خيري جديد وهو “رعاية اليتيم” عبر موقع وتطبيق المنصة. ستصل الكفالة إلى مستفيديها حسب المدة المختارة والتي تتراوح من شهر إلى 12 شهرًا، وفقًا للشروط التي أعلنت عنها المنصة، مما يساهم في تفعيل المسؤولية الاجتماعية في مجال كفالة الأيتام، وتعزيز الشفافية بين المتبرع. والمستفيد حيث يمكن للمانح ة الاسم والعمر والمنطقة المستفيد بالإضافة إلى مرحلته التعليمية ومقدار الضمان الشهري. الجدير بالذكر أن المنصة تعمل بلا كلل لتوفير الأموال للمستفيدين منها، حيث تجاوز إجمالي التبرعات من خلالها 2 مليار و 562 مليون ريال، واستفاد عدد كبير من المواطنين من خدمات التبرع، حيث بلغ عددهم نحو 4.8 مليون مستفيد. .

كيفية التبرع لمنصة يتيم إحسان

يمكنك التبرع في خدمة كفالة يتيم من مؤسسة إحسان باتباع الخطوات التالية

الدخول على رابط كفالة يتيم من منصة “إحسان”.

انتقل إلى علامة التبويب التبرع.

اكتب مبلغ التبرع الذي تريد التبرع به.

انقر على أيقونة “تبرع الآن”.

أدخل جميع تفاصيل بطاقة الدفع الإلكتروني.

انقر فوق مربع “تأكيد” لتأكيد التبرع.

شروط كفالة منصة اليتيم إحسان

وأوضحت المنصة، عبر حسابها الرسمي على منصة “تويتر”، عدة شروط لاستفادة مقدم الطلب من التخصيص المالي المحدد وفقًا لبرنامج رعاية الأيتام لمنصة إحسان، ومن هذه الشروط ما يلي

أن يكون اليتيم / اليتيم سعودي الجنسية.

ألا يكون المتقدم غير متزوج.

أن لا يزيد عمر اليتيم عن 18 سنة.

أن يكون المستفيد مسجلاً في جمعية رسمية.

كفالة الأيتام لمدة عام كامل بمنصة إحسان

تتيح منصة إحسان إمكانية التبرع وكفالة الأيتام لمدة عام كامل لمساعدتهم وحمايتهم من الظروف الصعبة، من خلال تلبية احتياجاتهم الضرورية. منصة إحسان بأكملها.

تطبيق منصة احسان

تقدم إحسان تطبيقها الخاص عبر الهواتف المحمولة للسماح للمستخدمين بالتبرع بسهولة بالفرص في جميع المجالات من داخل وخارج حدود المملكة العربية السعودية، لضمان وصول الأموال إلى الفئات الأكثر احتياجًا واستحقاقًا، لتعزيز فرص التضامن والمجتمع المشاركة في جزاء الله العظيم وأجره العظيم – سبحانه وتعالى – ويمكنك تحميل التطبيق لمنصة إحسان من خلال روابط التحميل التالية

طرق التواصل مع منصة إحسان الخيرية

توفر منصة إحسان عددًا من طرق الاتصال، لتقديم كافة الأسئلة أو الاستفسارات المتعلقة بالبرامج والخدمات التي تقدمها، ومن أبرز هذه الطرق ما يلي

رقم الهاتف 8001247000.

رقم التبرع برسالة نصية 5005.

حساب منصة إحسان على تويتر “.

موقع منصة إحسان الخيرية “.

رابط رعاية منصة اليتيم إحسان

توفر منصة إحسان رابطًا مخصصًا لبرنامج رعاية الأيتام، بحيث يمكن للمتبرع التبرع إلكترونيًا من خلال الرابط المخصص للخدمة على المنصة، حيث يعد البرنامج من أحدث البرامج التي أطلقتها منصة إحسان الخيرية، والرابط كفالة يتيم يمكن الوصول إليها مباشرة من خلال منصة إحسان.

خدمة كفالة يتيم منصة احسان وطريقة تقديم التبرعات ، تسعى دائما منصى احسان على تحقيق المساهمات والدعم للأفراد لمساعدتهم على تجاوز صعوبات الحياة ، وتعمل المنصة بمبدئ الشفافية لتمكين عدد كبير من المحتاجين الى الاستفادة منها .