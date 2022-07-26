خدمتكم شرف.. مطارات السعودية انسيابية في الحج رغم طفرة السفر

على الرغم من تزامن العطلة الصيفية وازدهار السفر مع موسم الحج، إلا أن ذلك شكل تحديًا لبعض المطارات الدولية في المملكة العربية السعودية، كما أن سلاسة مرحلة المغادرة أحدثت الفارق في مطار المؤسس والمطار الدولي. مدينة. قبل فشل المطارات الدولية التي ما زالت تعاني من التأخير، تتراكم الأمتعة.

وتأثرت الفصول التي أصبحت ثلاثة وتزامنت مع بدء موسم الحج بفترة 4 ساعات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث نددت مواقع التواصل الاجتماعي بالازدحام الناجم عن التأخير في إجراءات المسافرين، وكذلك مشاكل الأمتعة. في مطار الملك فهد الدولي، وشكلت رغبة الناس الملحة في السفر أيضًا تحديًا لمعظم مطارات العالم، بعد أن غادر عدد كبير من العاملين في المطارات الدولية أعمالهم بسبب وباء كورونا وما ترتب على ذلك من انخفاض في الأجور والتوظيف. لبعض العمال.

التعاون والتكامل بين الأجزاء هو سمة من سمات هذا الموسم

يعد تعاون وتكامل السلطات سمة مميزة لهذا الموسم، خاصة بين العاملين في منظومة الطيران والمطارات، حيث أشارت الحسابات الرسمية إلى اجتماعات المديرية العامة للطيران المدني والمطار القابضة التي تشرف على الإدارة من 25. المطارات، وكذلك شركات الطيران الوطنية ومشغلي الخدمات وجميع أصحاب المصلحة من السلطات الرسمية الأخرى.

وساهم هذا التكامل في نجاح مطارات المملكة خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ بتحسين ملحوظ في الجانب التشغيلي والاتصالي، بدعم وتوجيه من وزارة النقل واللوجستيات والهيئة العامة للمدنيين. الطيران، وتحت قيادة وإشراف شركة المطارات القابضة على الأداء التشغيلي لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الطائف الدولي ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع، ابتداءً من الاستعدادات لاستقبال الحجاج عند مغادرتهم الوطن لإنجاز العديد من المشاريع النوعية الخاصة الهادفة إلى تطوير وتحسين خدمات المطار أثناء الحج وفق معايير إستراتيجية قطاع الطيران المدني المعني بتحسين كافة خدمات المطار وتعزيز التكامل في نظام المطارات في المملكة.

في خدمة الحجاج

قدم نظام المطار خدماته لجميع الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ، حيث بلغ عدد الحجاج حسب المنافذ الجوية 771.409 حاج ومعتمر، وبلغ عدد المعتمرين الذين وصلوا إلى الخارج عبر مطار مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. 420278 حاجا، وعدد المعتمرين القادمين للخارج عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة 318401 حاجا ومعتمرا. من خلال دعم وتكامل شركة المطارات القابضة وشركاتها التابعة (شركة مطارات جدة، شركة مطارات الرياض، شركة مطارات الدمام، شركة مجموعة المطارات الثانية) والتي تدير 27 مطارًا في المملكة.

عملت شركة المطارات القابضة بجهود كبيرة وملموسة من خلال الشركات التابعة لها العاملة في المطارات فيما يتعلق بعمليات المطار. تحقيق أعلى معايير الأمن والراحة والانسيابية في عبور الحجاج، وتفعيل دور غرفة العمليات المشتركة لاتخاذ القرارات التشغيلية اللازمة، من وصولهم إلى ديارهم سالمين بإذن الله والعمل على تنفيذ تمت الموافقة على اللوائح بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالاهتمام بالحجاج، في تنفيذ الخطط التنفيذية التي شارك فيها أكثر من 27 جهة أمنية وحكومية وتشغيلية.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركة المطارات القابضة، من خلال شركاتها التابعة التي تشغل المطارات، عددًا كبيرًا من الرسائل الاتصالية وجهود التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي وثقت موسم حج هذا العام وساعدت في تعريف الحجاج بكافة الإجراءات بشكل سهل ومبسط. بطريقة مبتكرة. والتعليقات الإيجابية من رواد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة الحجاج أكثر من غيرهم، حيث كان العمل على قدم وساق قبل موسم حج هذا العام، من خلال فرق كبيرة على جميع المستويات، حيث تم العمل على تسريع رحلة الحاج من الطائرة إلى الطائرة. حافلة في 25 دقيقة فقط، وتم تجهيز 3 قاعات لاستقبال الحجاج (مجمع قاعات الحج والعمرة، القاعة رقم 1، الصالة الشمالية)، بمساحة تزيد عن 1.3 مليون متر مربع، بسعة أكبر. أكثر من 127.8 ألف مسافر يوميًا، وتحتوي على 562 كاونتر تسجيل وصول وتحتوي على جميع المرافق والخدمات اللازمة، ومحطة قطار الحرمين السريع، ومراكز بيع مياه زمزم، وموقع مخصص للمطاعم والخدمات التجارية، ومناطق للحافلات وسيارات الأجرة، ومراكز تعبئة آمنة. والعديد من الخدمات الأخرى.

وفي مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، بلغ إجمالي عدد المغادرين 130329 حاجًا غادروا عبر المطار إلى بلدانهم في الأيام الأخيرة بعد زيارة المدينة المنورة.

حملت حملة # خدمتك_تشرف التي أطلقتها شركة المطارات القابضة كشعار موحد أدرجت تحته جميع جهود القابضة وشركاتها التابعة والمطارات ذات الصلة في حج هذا العام، مليئة بمنتجات التواصل المميزة وغير التقليدية التي ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي، التي حظيت بشعبية كبيرة وصدى واسع بين رواد تلك المنصات. وقد حصدت هذه المغادرات آراءً عالية في الحسابات المختلفة للمطارات التي استقبلت الحجاج هذا العام.