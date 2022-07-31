خدمه بيان من وزارة الموارد البشرية ومعرفه شُروطْ وخطوات تنفِيْذ الخدمه الصحيحة

تعد خدمة بيان التابعة لوزارة الموارد البشرية من أهم الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخرًا. الذي تم الإعلان عنه خلال هذه الأيام لجميع المستفِيْدين. كَمْا تم الإعلان عنه على الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية عبر موقع تويتر وكافة مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن العديد من الخدمات الإلكترونية، وهِيْ من أهم الخدمات التي يمكن استخدامها عبر المواقع الرسمية. ومن اهم هذه الخدمات الالكترونية خدمة التعارف فِيْ مدرسة تعليم القيادة من خلال منصة ابشر ومعرفة كيفِيْة تنفِيْذ الخدمة بالخطوات الصحيحة. كَمْا تم الإعلان عن خدمة نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيًا من خلال وزارة التجارة، وكذلك الأسعار والشُروطْ المطلوبة. سنقوم الآن بشرح الخدمة وتوضيحها بالتفصيل والتعرف على أهم الشُروطْ والمتطلبات المتعلقة بالخدمة. بالإضافة إلى ذلك سوف نشرح أيضًا طريقة وكيفِيْة الحصول على الخدمة إلكترونيًا من الموقع الرسمي للوزارة بالخطوات الصحيحة من خلال الخطوات التالية.

خدمة التصريح بوزارة الموارد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تحصل عليها من موقعها الرسمي، ومنها خدمة بيان. توفر هذه الخدمة استكَمْال جميع إجراءات التحقق من البيانات لجميع موظفِيْ الدولة الذين أنهِيْت خدماتهم. وذلك فِيْ ضوء الخدمة المحسوبة للتقاعد، ومن ثم إصدار بيان خدمة يتم إرساله للمؤسسة العامة للتقاعد لاستكَمْال سداد كافة حقوق التقاعد بشكل آلي.

شُروطْ خدمة بيان

كَمْا تم الإعلان عن أهم الشُروطْ المتعلقة بالخدمة والتي يجب التحقق منها عند طلب الخدمة الإلكترونية. والتي نوضحها من خلال ما يلي

أن يكون المستفِيْد سعودي الجنسية.

وجود سلطة لأداء الخدمة.

يجب أن يكون متلقي الخدمة موظفًا حكوميًا.

خطوات الحصول على خدمة كشف الحساب

كَمْا تم الكشف عن كيفِيْة وكيفِيْة الحصول على خدمة كشف الحساب من وزارة الموارد البشرية وتنفِيْذها إلكترونياً. والذي نوضحه من خلال الخطوات التالية