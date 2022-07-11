خدمه تجديد الهُويه الوطنية للسعوديين عبر منصه ابشر وتعرف علي الشُروطْ والخطوات الصحيحة

تعد خدمة تجديد الهُوية الوطنية من أهم وأهم الخدمات الإلكترونية التي يحصل عليها المواطنون من خلال المنصة. الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا خلال هذه الأيام. كَمْا تم الإعلان عنه على صفحة الأحوال المدنية الرسمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن العديد من الخدمات الإلكترونية، والتي تعد من أكثر الخدمات استخدامًا من قبل المستفِيْدين منها. ومن اهم هذه الخدمات خدمة مستخرج السجل التجاري من خلال الموقع الرسمي لوزارة التجارة ومعرفة أسْعَار وخطوات تنفِيْذ الخدمة. كَمْا تم الإعلان عن التحقق من حالة طلب التأشيرة إلكترونيًا من وزارة الموارد البشرية ومعرفة الخطوات الصحيحة للخدمة. الان ومن خلال هذا المقال سوف نشرح ونوضح الخدمة بالتفصيل ونتعرف على اهم شُروطْها وضوابطها. سنشرح أيضًا كيفِيْة الحصول على الخدمة من موقع منصة أبشر الرسمي بالخطوات الصحيحة.

خدمة تجديد الهُوية الوطنية

أعلنت الأحوال المدنية عن الخدمة التي تتيح لجميع المواطنين السعوديين، رجالاً ونساءً، تجديد هُويتهم إلكترونياً عبر منصة أبشر الإلكترونية. يتم ذلك دون الحاجة للذهاب إلى أحد مكاتب قطاع الأحوال المدنية باستخدام أحدث تقنيات التعرف على الوجه.

شُروطْ تجديد الهُوية

كَمْا تم الإعلان عن أهم الضوابط والشُروطْ التي يجب التحقق منها عند طلب الخدمة. والذي نوضحه من خلال النقاط التالية

المستفِيْدون من خدمة تجديد الهُوية الوطنية السَعُودِيْة فقط.

وجود عنوان وطني ضمن نطاق تسليم البريد السعودي.

يتم الحصول على الخدمة عند بقاء 180 يومًا من صلاحية البطاقة.

توافر نسخة مستوفِيْة للشُروطْ والمواصفات لتجنب إلغاء الطلب.

دفع الغرامات التي تم قيدها فِيْ سجلات الأحوال المدنية.

خطوات تجديد الهُوية الوطنية

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان أيضًا عن كيفِيْة الحضور لتجديد الهُوية الوطنية عبر منصة أبشر. والتي سنشرحها باتباع الخطوات التالية