خرائط تفاعلية لتسهيل الحركة المرورية في المشاعر المقدسة

أطلقت قيادة شئون مرور قوى أمن الحج خلال مشاركتها في موسم حج هذا العام تطبيقاً إلكترونياً بعنوان “خرائط المرور للحج 1444 هـ”، والذي يحتوي على شرح مفصل لحركة المرور في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

تسهيل حركة المرور

تضمن التطبيق معلومات عن الخرائط المرورية وتعليمات نقل الحجاج في الحافلات أو السيارات الخاصة وبيانات صادرة عن الأمن العام بهذا الشأن.

أتاحت قيادة قوى أمن الحج لشئون المرور إمكانية استخدام الخرائط التفاعلية والتطبيق على الأجهزة الذكية، ومعرفة التعليمات الخاصة باستخدام الوظائف المتوفرة على الخرائط التفاعلية والاستفادة منها في البحث والطباعة والتجوال بداخلها. الخريطة. والحصول على الإجابات الأكثر شيوعًا من خلال الرابط التالي hajjtraffic.com.