خربين ضحية ييتزي في الوحدة الإماراتي

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب السوري عمر خربين، لاعب كرة القدم للفريق الأول لنادي الوحدة الإماراتي، من مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلى أن السوري عمر خربين لم يشارك في مباراة الوحدة الودية الأخيرة، وأشارت الأنباء إلى أنه ترك حسابات النادي، مع وصول البرتغالي بيتزي.

طلب المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال مدرب الفريق الأول لنادي الوحدة الإماراتي التعاقد مع لاعب المنتخب البرتغالي لويس ميغيل بيتزي ونجم المنتخب البرتغالي بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تلقى عمر خربين اهتمامًا من نادي شباب الأهلي في دبي، بالإضافة إلى الوصل الإماراتي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.