خروج الحليب من أنف الرضيع وطريقة التعامل معهم

إن خروج الحليب من أنف الرضيع له أسباب عديدة يمكنك التعرف عليها وأكثر من خلالها، حيث أن خروج الحليب من الأمور التي تنتشر بين المولود بشكل كبير. وهذا مرتبط بحقيقة أن الرضيع لا يعرف كيف يرضع بالطريقة الصحيحة في بداية حياته. يحدث هذا لأن السبب الرئيسي لخروج الحليب من أنف الطفل هو شرب كمية كبيرة من الحليب.

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اليكي سيدتي أسباب نزول اللبن من أنف الطفل

تتعدد أسباب خروج اللبن من أنف الطفل، وأشهرها تناول اللبن بكثرة من الرضاعة الطبيعية، وهذا يؤدي إلى حدوث ذلك.

1- ابتلع الهواء مع الحليب

من أكثر الأسباب شيوعاً لخروج الحليب من أنف الرضيع سواء كان طبيعياً أو صناعياً، حيث أنه في حالة ميل الطفل إلى الرضاعة الطبيعية بسرعة إذا شعر الطفل بالجوع فإن هذا يتسبب في احتباس الهواء مع الحليب.

2- الفواق أو السعال أو العطس

في بعض الأحيان، لا يتحكم الطفل بشكل مناسب في أجزاء جسمه، ويكون رد الفعل الآخر هو أن الطفل قد يصاب بالفواق أو حتى يعطس، مما يؤدي إلى فتح تجويف الأنف مع خروج الحليب من أنفه.

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3- وجود مشتتات مختلفة

يبقى السبب الرئيسي هو التغذية غير الصحيحة، لخروج الحليب من أنف الرضيع في حالة حدوث ذلك، والرضيع في حالة تشتت بسبب شيء ما في نفس الغرفة التي يوجد فيها الرضيع، ويتوقف. شرب الحليب في حالة شرب كمية كبيرة من الحليب مما يسبب الاختناق للرضيع مما يؤدي إلى خروج الحليب من الأنف الخطأ وكثرة حدوث ذلك يمكن أن يسبب له الكثير من المشاكل.

4- عدم اكتمال نمو الصمام المعدي

من المعروف أن المريء متصل بالمعدة من خلال صمام غير مكتمل النمو عند الرضيع في بداية حياته، لذلك لا يستطيع تحمل كل محتويات المعدة، لهذا السبب عندما يأخذ كميات كبيرة من الحليب بسرعة، يمكن أن يخرج الحليب من الأنف.

5- حساسية الطعام

يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية، مثل الحساسية من حليب البقر أو اللبن وغيرها، خروجها من الأنف، وهناك بعض الأطفال الذين لا يستطيعون تحمل حليب البقر وجميع منتجاته، مما يؤدي إلى خروج الحليب من الرضيع. الأنف.

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كيفية التعامل مع خروج الحليب من أنف الطفل

تساعد هذه النصائح في الحفاظ على طعام الطفل ومنع خروج الحليب من أنفه وهي

يجب على الأم أن تمسك الجنين في وضع قائم عندما ترضع.

يجب أن يكون المكان هادئًا ولا يحتوي على أي مصادر إلهاء أو ضوضاء خاصة بالأطفال.

إذا شعر الطفل بالجوع فعلى الأم أن ترضعه ولا تتركه حتى يشعر بالجوع الشديد.

في حالة قيام الرضيع بشرب الحليب بطريقة صناعية، يجب اختيار حلمة زجاجة تناسب الرضيع بحيث لا تكون فتحة الزجاجة كبيرة أو صغيرة بالنسبة له.

من المهم جدًا تجشؤ طفلك بعد كل رضعة.

يجب التخلص من أي ضغط على معدة الطفل من خلال التأكد من أن ملابس الطفل وحفاضاته مناسبة له وليست ضيقة، بالإضافة إلى عدم وضع الطفل على كتفك عند التجشؤ، وعدم الركوب والتحرك في السيارة فورًا. بعد الرضاعة.

تقليل الحركة والنشاط فور الرضاعة ووضع الطفل في وضع مستقيم لمدة ساعة.

يجب أن تتأكد الأم من نوع الحليب الاصطناعي للطفل. في حالة ما إذا كان الطفل يعاني من عدم تحمل بروتين الحليب أو بروتين الصويا، فقد يتسبب ذلك في خروج الحليب من أنف الرضيع. يمكن استخدام الحليب المتحلل لمدة أسبوعين.

هل من الطبيعي أن يبصق الطفل من أنفه

في حالة الأطفال، يعتبر حدوث الولادة أمرًا طبيعيًا ومنتشرًا، والشيء الذي يخرج هو مجرد ارتداد لأن هناك الكثير من الأطفال الذين لا يعرفون كيف يتغذون بشكل صحيح ويأخذون الكثير من الهواء مع الحليب.، الذي ينتج عنه القليل من ارتجاع الحليب، فهذه ليست مشكلة إنها رائعة لأنها تحدث للأطفال الأصحاء كثيرًا أثناء النهار.

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العادات الخاطئة التي تؤدي إلى خروج الحليب من أنف الطفل

عدم التأكد من سيلان اللعاب لدى الرضيع بعد إرضاعه، إذ من المعروف من الجانب الطبي أنه بعد كل إرضاع للرضيع تقوم الأم بحركات بسيطة تجعله يسيل لعابه، مثل العمل على كتفها والضرب برفق على ظهره. من أجل إطلاق فقاعات الهواء التي تساعد في ارتداد المريء، ولكن هناك بعض الأمهات اللواتي يتجاهلن القيام بذلك، والبعض الآخر يفعل ذلك بالضبط.

معدة الرضيع صغيرة مقارنة بكمية اللبن والهواء الذي يدخل معها أثناء الرضاعة فيخرج الحليب من الأنف.

عندما ترضع الأم الطفل، أو تضعه في وضعية النوم، أو تحمل جسد الطفل في حجر الأم أثناء الرضاعة، فهذا خطأ.

إذا تم استخدام اللهاية بشكل مفرط، فإنها تزيد من كمية الهواء التي تدخل جسم الرضيع، ويحدث الارتجاع.

كثرة المرات التي يرضع فيها الجنين من أجل الحب، أو يبكي الرضيع ولا يهدأ حتى يرضع، في حالة عدم قدرة الأم على إدارة غريزة الأم بحكمة، يكون مثل الحب الذي يقتل صاحبه. .

هل هناك خطورة من عودة الطفل ومتى يجب استشارة الطبيب

من الطبيعي أن يتنفس الرضيع من أنفه دون فمه، وهذا يسبب له الاختناق في بعض الأحيان، مما يتسبب في توقف التنفس لبعض الوقت أو حدوث عيد الفصح. في حدوثه

يختنق الطفل أكثر من مرة في اليوم بسبب ارتجاع الأنف.

في حالة الانعكاس وجلوس الطفل.

في حالة عدم احتفاظ الطفل بالحليب في المعدة، فقد يكون مصابًا بعدوى داخل المعدة أو داخل الجهاز الهضمي، ويتم علاجها بتناول بعض الأدوية.

في حالة استمرار الرضاعة الطبيعية وعدم زيادة الوزن يجب التوجه للطبيب.

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كيفية معالجة خروج الحليب من أنف الرضيع

هناك بعض التعليمات المهمة التي يجب على الأم اتباعها لضمان سلامة الطفل. يجب أن تكون الأم على دراية كاملة بها، وهي