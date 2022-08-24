خروج رائحة كريهة من الضرس، للقضاء على رائحة الضرس الكريهة لابُدّ من الابتعاد عن التسوس، والتحكم بأمراض اللثة، وتطهير الفم والأسنان بشكل ممتاز، وقد يتنوع العلاج لرائحة الفم الكريهة تبعاً للأسباب التي تؤدي إليها ويوجد مجموعة كبيرة من الأمور التي قد تُساعد على القضاء على رائحة الاسنان الكريهة.

رائحة كريهة تخرج من الضرس

الرائحة الكريهة المنبعثة من الضرس قد تسبب العديد من المشاكل النفسية، وهذا قد يقلل من الشعور والثقة بالنفس، والثقة بالنفس هي شعور داخلي يأتي عندما تقوم بتحسين مظهرك الخارجي وتصبح طريقتك في التحدث لبقة ورائحتك. ورائحة الفم طيبة كذلك.

الرائحة الطيبة دليل قوي على أن هذا الشخص يعتني بنفسه، لذا فإن الرائحة الكريهة من الفم قد تقلل وتزعزع ثقة الشخص بنفسه.

إذا تحدثت إلى شخص آخر وصدرت رائحة كريهة من فمك، فقد تلاحظ تغيرًا في تعبيرات الشخص الذي تتحدث إليه، لذلك عندما تلاحظ هذه المشكلة، يجب أن تبحث عن طريقة للتخلص منها و علاج الضرس المسبب لهذه المشكلة حتى لا تسبب الإحراج لنفسك أو للآخرين.

وإذا كنت شخصًا متزوجًا، فعليك أن تعلم أن النظافة الشخصية هي خاصية أساسية يجب أن تمتلكها. إذا استاءت المرأة من زوجها أو العكس، فهذا دليل على مشكلة كبيرة يجب حلها، وبالتالي أوضحنا مشكلة الرائحة الكريهة التي تخرج من الضرس.

أسباب الرائحة الكريهة التي تخرج من الضرس

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى خروج رائحة كريهة من الضرس، ومن أهمها ما يلي

1. الفاسد الضرس

قد يتعايش الشخص مع مشكلة تزداد ضخامة دون أن يعرف، وهذا بالطبع سيؤثر عليك في المستقبل.

هذه المشكلة تشبه ظهور ضرس متعفن، إذا شعرت بألم غير قوي ولا يكفي لزيارة الطبيب، ومن هنا يبدأ إهمال الأسنان وتبدأ المشاكل في التفاقم وتظهر مشكلة الرائحة الكريهة .

الرائحة الكريهة ناتجة عن تراكم البكتيريا الضارة حول الضرس وفي جميع أنحاء الفم.

2. أمراض اللثة

قد تظهر مشكلة رائحة الفم الكريهة بسبب أمراض اللثة، حيث تبدأ البكتيريا الضارة في التراكم حول اللثة وتسبب مشاكل كبيرة.

في حالة حدوث هذه المشكلة، يجب البحث عن علاج لهذا المرض للتخلص من رائحة الفم الكريهة.

3. تغير رائحة الفم بعد تناول طعام معين

هناك بعض أنواع الأطعمة التي قد تكون خفيفة لبعض الناس وثقيلة للآخرين، ومن أهم الأطعمة التي تسبب رائحة الفم الكريهة بعد الأكل البصل والثوم.

قد تستمر هذه الرائحة لمدة تصل إلى 3 أيام ولا تزول تمامًا إلا بعد هذه المدة، ولكن مع العلم أن الصلاة في المسجد تُكره بعد أن يأكل الإنسان البصل أو الثوم ؛ حتى لا يضر من حولك بسبب ذلك. رائحة فمك.

كما أن شرب المشروبات الكحولية وشرب القهوة قد يؤثر على رائحة الفم، حيث نعلم أن المشروبات الكحولية تسبب رائحة الفم الكريهة، وهذا من خلال أفلام عن المجتمع الغربي.

4. إهمال تنظيف الأسنان

يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة مرة على الأقل في الصباح ومرة ​​في المساء، لكن يفضل تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد كل وجبة.

من الضروري تنظيف الأسنان والأضراس جيداً، خاصة بعد العشاء، حتى لا تنشط البكتيريا مع بقايا الطعام داخل الأسنان.

لذلك، من خلال تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد العشاء، سوف تتجنب أي مواقف محرجة تتعلق برائحة الفم الكريهة.

5. اتباع نظام غذائي صارم لانقاص الوزن

إذا اتبع الشخص نظامًا معينًا للتخلص من الوزن الزائد، على سبيل المثال حمية الكيتو، فإن هذا النظام يعتمد على الصيام معظم الوقت، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور رائحة كريهة من الفم معظم الوقت.

قد يكون ذلك بسبب إفراز الجسم لمادة معينة عند اتباع هذا النظام الغذائي القاسي، لأن المعدة تشعر بالجوع ويبتعد الشخص عن الأكل تمامًا.

لكن إذا أكل الإنسان بعد ذلك، فهذا للأسف لا يجعل الشخص يتخلص من الرائحة الكريهة، لذلك كان علينا معرفة أسباب الرائحة الكريهة التي تخرج من الضرس.

6. التدخين بكثرة

إذا كان الشخص يحب التدخين بشكل مفرط طوال اليوم، فقد يتسبب ذلك بالتأكيد في رائحة كريهة، وهذا ينطبق على التبغ والدبس والمواد المماثلة.

تتمتع هذه المواد بقدرة كبيرة على ترك بصمة كبيرة بين الأسنان والأضراس، وبالتالي يصعب التخلص من هذه الرائحة بسهولة، لأنها موجودة حول الفم من جميع الجهات.

7. جفاف الفم

اللعاب موجود دائما داخل الفم، وهذا طبيعي وفطري، فهو يعطي ترطيب دائم للفم، ولكن إذا شعر الإنسان بجفاف في الفم ولا يوجد لعاب بشكل طبيعي ودائم فهذا دليل على وجود مشكلة في الفم.

قد تتسبب هذه المشكلة في ظهور رائحة كريهة داخل الفم، ويجب البحث عن علاج فوري لهذه المشكلة.

وإذا كان الشخص يعاني من مشكلة الشخير، فقد يؤدي ذلك إلى نوم الشخص وفمه مفتوحاً، وبالتالي تظهر مشكلة رائحة الفم الكريهة.

8. خراج في اللثة

إذا كان الشخص يعاني من تسوس الأسنان أو تعفن الأضراس وأهملت هذه المشكلة، فإنها ستؤدي إلى ظهور خراج دواعم السن.

تظهر هذه المشكلة نتيجة قلع السن الخاطئ أو العلاج الخاطئ لضرس متعفن.

لذلك سيشعر الشخص برائحة كريهة جدًا من فمه، بسبب ظهور خراج في اللثة، وقد يصاحب ظهور الخراج ارتفاع في درجة الحرارة وصداع قوي، بالإضافة إلى ظهور خراج كبير. ألم في الفم.

9. مشكلة الجير السني

مشكلة تراكم الجير في الأسنان أمر طبيعي ويتم إزالته عن طريق زيارة أخصائي، ولكن إذا أهمل الجير المتراكم على الأسنان، ستظهر رائحة كريهة داخل الفم.

يمكن التخلص من هذه الرائحة عندما يتم التخلص من هذه المشكلة تمامًا، ثم يجب استخدام غسول طبي لتطهير الفم من الرائحة الكريهة.

10. GERD

قد يصاب الشخص بمرض الجزر المعدي المريئي نتيجة ارتجاع العصارة المعدية إلى المريء، وهذا المرض قد يسبب رائحة كريهة في الفم لأن هذا العصير هو حمض المعدة.

كيف تعرف رائحة الفم الكريهة

يمكنك تحديد ما إذا كانت رائحة فمك كريهة من قبل من حولك، حيث يمكنك ملاحظتها من خلال مظهر من حولك، ولكن إذا لم تكتشف ذلك، فيمكنك من خلال طرق أخرى وهي

يمكنك معرفة ذلك من خلال شخص قريب منك، سواء كان زوجتك أو زوجك أو أطفالك أو والديك.

يمكنك أيضًا معرفة ذلك بتمرير لسانك على يدك ثم ترك اللعاب يجف تمامًا.

ثم شم رائحة يدك، فإذا كانت الرائحة طبيعية فهذا دليل على صحة فمك، أما إذا كانت رائحة يدك كريهة فهذا يدل على أنك تعاني من رائحة كريهة من الضرس.

طرق علاج رائحة الفم الكريهة

هناك عدة طرق لعلاج رائحة الفم الكريهة، وهي طرق طبية وطبية أو منزلية وطرق طبيعية، وتتمثل الطرق في الآتي

1. العلاج الطبي الدوائي

إذا كان الشخص يعاني من ضرس متعفن داخل الفم، فيجب إزالة هذا الضرس وتنظيفه أو القيام بعملية الملء، ويتم ذلك بواسطة طبيب متخصص يحدد الطريقة المناسبة للضرس.

أما إذا كانت مرتبطة بنشاط بعض البكتيريا الضارة، فيمكن علاجها هنا بتناول فيتامين سي والزنك، وهذا ما يحدده الطبيب المختص.

يمكن استخدام مطهر وغسول للفم، ويستخدم هذا العلاج بعد تنظيف الأسنان من الجير، ثم يصف الطبيب اللوشن للتخلص من البكتيريا الضارة، لذلك كان لابد من معرفة طرق علاج الرائحة الكريهة من الضرس.

2. علاج منزلي طبيعي

إذا كان سبب رائحة الفم الكريهة هو اتباع نظام غذائي قاسٍ، فيجب إيقاف هذا النظام الغذائي على الفور.

يتم تناول بعض الأعشاب المفيدة والمنعشة مثل النعناع والبقدونس والشاي الأخضر والقرنفل.

إذا كانت المشكلة من وراء الرائحة الكريهة هي فتح الفم أثناء النوم، فعندئذ قبل النوم يمكنك تناول العلكة برائحة قوية ومنعشة، بحيث تبقى الرائحة لفترة طويلة بعد النوم.

استمر في غسل الفم بشكل يومي ومرتين على الأقل، ويجب غسل الأسنان قبل النوم مباشرة.

اختر معجون أسنان يحتوي على مكونات طبيعية حتى لا تهيج اللثة وتسبب التهاب الفم.

يمكنك عمل غسول للفم في المنزل، وذلك باستخدام خل التفاح وتخفيفه بالماء، ثم شطف فمك يومياً صباحاً ومساءً لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة.

اشرب كمية مناسبة من الماء يومياً لا تقل عن 3 لترات في اليوم، حتى يتم إفراز اللعاب بشكل مناسب بحيث يكون الفم رطباً جيداً.

يجب استخدام خيط تنظيف الأسنان بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، حتى يتم إزالة بقايا الطعام بين الأضراس والأسنان، ولا يمكن إزالة هذه البقايا بواسطة فرشاة الأسنان بنسبة 100٪.

تجنب شرب الكحوليات والتدخين بجشع، وبهذا أوضحنا طرق علاج مختلفة لحل مشكلة الرائحة الكريهة المنبعثة من الضرس.

ظهرو رائحة غير جيدة من الضرس أو الأسنان أو الفم بشكل عمومي لهو أمرًا يجعل كل شخص يبتعد عن صاحب الرائحة مما يجعلها معضلة تتخطى نطاق المعضلات الصحية لتصبح مشكلة تسبب اضطرابا في العلاقات الخاصة.